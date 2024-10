Olympic Judo Forio, tra i primi nella finale Coppa Italia A2 Fijlkam!

Da Lignano Sabbiadoro ad Udine arriva una ulteriore conferma del buon lavoro che stanno svolgendo a Forio con i ragazzi della OLYMPIC JUDO Forio.

“A Lignano ancora una volta i nostri ragazzi risultano fra i primi in Italia – ci scrivono – Christian Di Maio prima conquista la finale per la medaglia di Bronzo e poi purtroppo per una disattenzione la perde. Nonostante questo ottiene il Pass per la Finalissima della Coppa Italia A1 Fijlkam che si disputerà ad Ostia Roma il prossimo 24 Novembre. Bellissima gara anche di Simone Sbrogna che si classifica al 7° posto davanti a tanti altri e quotati judokas Italiani. Fabio Mattera rimanda la conquista di una medaglia al prossimo 3 novembre in quel di Policoro Matera al Grand Prix Lucania Fijlkam 2024. Si ritorna sull’isola con la consapevolezza del buon lavoro che stiamo svolgendo. E venerdi prossimo si riparte per un altra trasferta chilometrica stavolta in terra Lucana. Avanti Tutta.”