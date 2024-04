Olympic Judo Forio, Christian Di Maio 7mo al campionato nazionale A1

Un weekend dalle grandi emozioni per i ragazzi della ASD Olympic Judo Forio. Dopo un sabato carico di eventi per i piccoli judokas, oggi é stato il turno di Christian Di Maio.

Ci scrivono “Sono da poco terminate le Finali del Campionato Italiano Juniores A1 Fijlkam al PalaVesuvio di Napoli. Il nostro atleta Christian di Maio non e’ riuscito a bissare il podio e la medaglia di Bronzo conquistati durante la scorsa edizione e chiude questa volta al 7° posto. Un risultato che gli consente di essere comunque fra i 10 atleti piu’ forti della sua categoria in Italia. Ritorniamo sull’isola al termine di una 2 giorni di gare ininterrotte. Ieri era stata la volta di circa 40 baby judokas ed oggi la finale Juniores. I nostri appuntamenti agonistici continueranno senza sosta . Il prossimo sabato 13 aprile al palazzetto di forio si svolgeranno gli esami delle cinture per tutti i nostri atleti.

I prossimi 20 e 21 Aprile saremo a Lignano Sabbiadoro Udine per disputare la nostra 1° European Cup Juniores di Judo sempre con Christian Di Maio.

Sabato 27 aprile poi i nostri esordienti (13 e 14 anni di eta’) disputeranno le qualificazioni ad Aversa -Caserta- per la finale di Olbia in Sardegna . Ed andremo avanti cosi fino a tutto il mese di Maggio. Avanti cosi…!”