Olympic Judo Forio al raduno Regionale Fujilkam

Olympic Judo Forio sempre in trasferta. Questo fine settimana ben 15 giovani judokas dell’Olympic Judo Forio sono in trasferta a Salerno per prendere parte al Raduno Regionale Fijlkam Campania.

Tale attività rientra nella preparazione tecnica per i prossimi importanti impegni agonistici. A testimoniare l’importanza del raduno la presenza oltre che di circa 150 – 200 judokas delle societa’ di judo piu’ rinomate della Campania, anche del presidente Fijlkam Regionale Campania Antonio Bracciante. Presenti sul tatami della societa’ salernitana ospitante la Yama Arashi le categoria Esordienti, Cadetti e Juniores.

“Come sempre ormai la nostra delegazione – ci scrivono – e’ partita alle luci dell’alba da Ischia ed a bordo del pullmino Judo Forio ed altri mezzi abbiamo raggiunto Salerno. Contiamo di rientrare nel tardo pomeriggio . Ulteriore step necessario per il raggiungimento dei prossimi traguardi sportivi. Domenica prossima 03 dicembre altra trasferta gia’ programmata per i nostri ragazzi a Latina . Parteciperemo allo stage organizzato dalla Ronin Latina diretto dall’olimpionico Londra 2012 Elio Verde Fiamme Oro Polizia di Stato ed Augusto Meloni gia’ atleta della Nazionale Italiana e Tecnico della Fiamme Oro Polizia di Stato.

Noi sempre presenti per far crescere e migliorare tutti i nostri ragazzi foriani. Alla prossima !!!”