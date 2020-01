Non lasciate Serrara Fontana senza medico di base

Le regole servono ad una comunità per vivere. Le regole servono agli uomini per gestire i propri rapporti. E, spesso, le regole finisco anche per fare del male a quelle persone per cui sono state istituite al fine di garantire vantaggi, ed è questo il caso del Dottor Vincenzo Mazzella.

In questi giorni, infatti, l’ASL ha comunicato al medico che opera a Serrara Fontana che per disposizioni può avere lo studio solo in un ambito.

Il nostro distretto divide l’isola in 4 ambiti: Ischia, Forio, Casamicciola-Lacco Ameno e Serrara Fontana e Barano. Il dottor Mazzella, ha uno studio ad Ischia dove “risponde” a 1000 pazienti (ambito di Ischia) e uno studio a Serrara Fontana dove “risponde” a 350 pazienti (ambito Serrara Fontana-Barano). E la regola gli impone di sceglierne uno solo. Se questa regola ha una ratio in altri territori, magari più ampi e diversi dalla nostra isola, qui da noi, invece, sembra abbastanza eccessiva.

La fiducia e il rapporto che si crea con il medico di base è molto personale. Si creano quei rapporti speciali, soprattutto quando i pazienti sono anziani o malati che, oggi, si troverebbero anche davanti alla necessità di dover raggiungere lo studio a Ischia.

Questa mattina, il sindaco Caruso incontrerà il Direttore del Distretto per trovare una soluzione a questo problema e per trovare una soluzione, temporanea, in attesa della nomina di un nuovo medico di base. Si lavora per una proroga o per una deroga a quella che, lo ripetiamo, è sicuramente valida per altri territori ma che, da noi, risulta poco ragionevole.