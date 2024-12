Nicola Talamo: “Il nostro obiettivo principale è garantirci la salvezza il prima possibile”

Nuovo taglio di capelli, sfumatura alta essere più cattivo e aggressivo davanti hai segnato un gol importante, quello 2-0.

“Sono molto contento per aver segnato anche oggi dare continuità al mio percorso personale. Sono contento per la vittoria perché era molto importante per noi”.

Bella l’intesa con Pellino. Avete segnato, avete replicato i due gol di Amalfi. Come ti trovi? Insomma, con il compagno di reparto e con gli under che sono entrati dalla panchina.

“Armando è un giovane con molte possibilità e prospettive. Si impegna sempre al massimo, anche sul campo. È evidente che dà il 100%, mostrando impegno e dedizione. Per quanto riguarda gli under, siamo soddisfatti, poiché ci sono molti giocatori giovani che, in questo momento difficile, ci hanno fornito supporto”.

Con Padulano, invece, l’intesa tra over sempre andare a gonfie vele. Oggi ha conquistato il rigore e abbiamo visto che mi cercavate parecchio

“Anche con Fabio (Padulano) abbiamo lavorato molto in allenamento fin dall’inizio dell’anno. Lui mi ha detto di lasciargli tirare il rigore perché era sicuro delle sue capacità, quindi gliel’ho lasciato fare. La partita è stata complessa, non solo per l’avversario ma anche per le condizioni meteorologiche, portando comunque alla terza vittoria consecutiva. Questo è un risultato significativo per concludere positivamente questo girone d’andata”.

Che partita hai visto? Come l’hai vissuta?

“A causa delle condizioni meteo e del campo, inizialmente la partita è stata difficile. Successivamente, abbiamo sbloccato la situazione con un calcio di rigore e ho segnato dopo circa 10 minuti nel secondo tempo. Siamo anche riusciti a rilassarci un po’, ma siamo soddisfatti della vittoria ottenuta. Come detto in precedenza, il nostro obiettivo principale è garantirci la salvezza il prima possibile; tutto ciò che viene dopo è un vantaggio aggiuntivo. L’importante è accumulare punti per salvarci e vincere.”

L’inizio della stagione è stato difficile, sia per problemi calcistici che extracalcistici. Ora vi state adattando agli automatismi, come si è chiaramente visto.

“Abbiamo riscontrato un livello di prestazioni inferiore e forse siamo stati leggermente più sfortunati. Tuttavia, a livello mentale non eravamo completamente concentrati sul campo. Nonostante ciò, le prestazioni sono comunque arrivate. Di recente, abbiamo focalizzato maggiormente la nostra attenzione sul campo, e di conseguenza i risultati sono migliorati. Siamo soddisfatti di questo progresso e intendiamo mantenere la continuità nei risultati, per allontanarci il più possibile dalle situazioni critiche”.

I tifosi sono stati il vostro dodicesimo uomo in campo oggi, sostenendovi con entusiasmo, avete esultato insieme a loro alla fine. Il tifo è fantastico.

“Sono qui da un anno e mezzo. L’anno scorso abbiamo vissuto momenti piacevoli, festeggiando quasi ogni domenica sotto la curva. Quest’anno, invece, le occasioni sono state meno frequenti. Tuttavia, desideriamo ringraziare i tifosi per il loro costante supporto, nonostante le avverse condizioni meteorologiche”.