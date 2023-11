Natale a Casamicciola, acconto alla “Even Lux Group”

Nonostante la cancellazione delle manifestazioni natalizie a causa di emergenze diverse, prima il Covid e poi la frana, il Comune di Casamicciola, in virtù di un progetto e di un affidamento risalenti nel tempo, liquida già un acconto alla ditta affidataria “Even Lux Group” per le luminarie da installare per le prossime festività.

Come riportato in determina dal responsabile dell’area VI – Urbanistica – Servizio Edilizia Privata ing. Gaetano Grasso, «per le festività natalizie 2023-2024 e per le feste di piazza legate ad eventi religiosi, è intenzione dell’Amministrazione mettere in campo iniziative che valorizzino e promuovano l’immagine del Comune di Casamicciola Terme; a tale scopo l’Amministrazione intende favorire in diverse zone del territorio, sia centrali sia periferiche, la realizzazione di addobbi aventi qualità artistica e tecnica, anche in considerazione del positivo riscontro che gli stessi suscitano da parte di cittadini e turisti».

Grasso richiama poi la delibera di Giunta risalente al 2019, con cui veniva stabilito «di disporre che per l’intervento citato in oggetto si avvii un progetto, con relativo affidamento, su base triennale così come riportato nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020; di dare atto che il valore economico dell’allestimento così come proposto ammonta ad euro 73.000,00 annui, e che è intenzione dell’Amministrazione indire un appalto per l’affidamento triennale del servizio in questione (periodi novembre 2019 – gennaio 2020; novembre 2020 – gennaio 2021; novembre 2021 – gennaio 2022) e relative feste di piazza».

Il quadro economico complessivo del progetto ammontava a 271.560 euro.

A dicembre 2019 il servizio per le luminarie veniva appunto affidato (con affidamento diretto) alla “Even Lux Group” di Meta per l’importo contrattuale di 218.484,91 euro oltre Iva, dunque per 72.828,30 euro per ogni singola annualità.

Poi subentravano le emergenze. Nel 2020 «si cancellava dal calendario delle festività il servizio previsto per il periodo natalizio 2020-2021, posticipandolo al periodo natalizio 2022-2023, a causa dell’emergenza Coronavirus».

Dopo la tragedia del 26 novembre, «l’emergenza frana ha messo a dura prova la tenuta funzionale e organizzativa dell’Ente, causando la cancellazione dal calendario delle festività del servizio previsto per il periodo natalizio, 2022-2023, posticipandolo al periodo natalizio 2023-2024». Disimpegnando e reimpegnando di volta in volta la somma di 90.520 euro.

Il programma natalizio di quest’anno dovrebbe svolgersi regolarmente, perché nessuno si augura ulteriori emergenze internazionali, nazionali o locali. Fatto sta che già ad agosto la “Even Lux Group” ha presentato una fattura di 42.700 euro come acconto del servizio che andrà a fornire. E l’ing. Grasso ha provveduto a liquidarla.