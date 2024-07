‘Na sera ‘e Maschio: il nuovo spettacolo di Gaetano Maschio a Lacco Ameno

Con il Patrocinio del Comune di Lacco Ameno nell’ambito della rassegna “E-state insieme Lacco Ameno” sabato 20 luglio 2024 alle ore 22.00 in Piazza S. Restituta ci sarà, per la prima volta in piazza, lo spettacolo “’Na sera ‘e Maschio”. Due vocalità diverse messe a confronto, la tradizione e la modernità della canzone italiana e napoletana al centro di una serata che vedrà come protagonisti Gaetano ed Elisabetta Maschio, accompagnati al piano dal M° Silvano Trani. Padre e figlia, che condividono le stesse passioni e lo stesso amore per l’Arte, presenteranno “i loro cavalli di battaglia” in un coinvolgente concerto.