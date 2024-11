Molteplici abusi edilizi, mano pesante del Comune di Casamicciola: sospensione immediata per il B&B Villa Antica Ischia

Mano pesante del Comune di Casamicciola Terme che con l’ordinanza dirigenziale numero 80 del 30 ottobre, ha ordinato la sospensione immediata dell’attività del B&B Villa Antica Ischia che sorge a Casamicciola Terme tra Via Tommaso Morgera e Via Eddomade.

A settembre 2027 i gestori del B&B avevano segnalato l’inizio dell’attività di B&B alla via Tommaso Morgera n. 63, indicando che l’immobile in cui veniva svolta l’attività di B&B è composto da n. 5 camere, n. 5 bagni e che all’attività di B&B sono destinate n. 3 camere e n. 3 bagni. A luglio 2024; in seguito ad un accertamento tecnico presso la struttura venivano accertate le seguenti opere abusive: “L’area in questione è composta da un lotto di terreno recintato, di forma irregolare al cui interno è inserito un manufatto ad uso attività ricettiva dal nome “B&B Villa Antica Ischia. Nell’area dove insiste il fabbricato principale, è stato riscontrato un manufatto prefabbricato ligneo di misura 2,90 x 1,80 metri circa, avente la copertura a doppia falda con altezza al colmo di circa 2,40 metri, e alla gronda di 2,00 metri circa. Allo stato è utilizzato dalla struttura a bar; una parte del portico risulta tompagnato per circa 4,80 x 1,50, ampliando quindi l’adiacente camera interna; sul versante del giardino prospiciente il manufatto principale, si rilevano ampie opere di pavimentazione mediante conglomerato cementizio, in luogo del terreno e/o orto con realizzazione di una piscina di forma irregolare a servizio dell’attività di B&B. La misura riscontrata è di circa metri 7,50 x 3,60 metri di larghezza. Tra il manufatto principale e il manufatto è stato realizzato un ulteriore volume (ad uso camere da letto del B&B) che rende di fatto unite le due predette unità. Le misure di tale ampliamento risultano pari a circa metri 3,80 X 3,40 metri circa, con l’altezza esterna di circa 3,30 metri. Alle date dei sopralluoghi non si sono riscontrate attività edilizie in corso e il B&B era regolarmente in attività.

Agli atti, tuttavia, risulta una SCIA di agibilità per l’espletamento di esercizio extralberghiero di B&B relativamente ad uno dei due manufatti. Nella già menzionata pratica, risulta allegato un elaborato grafico che descrive, alla data del settembre 2017, lo stato dei luoghi. Dal sopralluogo, si è accertato che l’attività di B&B viene esercitata anche per la consistenza di cui al “Sub 3”. Ad agosto 2024, il Comune di Casamicciola Terme, tra le altre cose, ha anche adottato un’ordinanza di demolizione opere in via Tommaso Morgera n. 63 (ingresso principale) e via Eddomade n. 57.

Alla luce di diverse considerazioni, ovvero che i lavori abusivi hanno comportato significative modifiche edilizie che hanno determinato la creazione di nuove superfici e di nuove volumetrie tali da incidere, anche, sulle condizioni di sicurezza, igienicità e salubrità; che la normativa di settore impone che le attività devono essere sempre esercitate nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria; di talché la suddetta conformità costituisce condizione non solo per l’avvio dell’attività ma, massimamente, per la perdurante legittimità dell’attività assentita, l’ing. Gaetano Grasso, alla luce della normativa sopra richiamata, ha ordinano la sospensione immediata dell’attività di B&B e al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1.033.

Trascorso inutilmente il termine dei tre mesi senza che il titolare abbia provveduto all’esecuzione della suindicata Ordinanza Dirigenziale n. 51/2024, si procederà all’adozione di provvedimento di cessazione dell’attività e pertanto il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90.