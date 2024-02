Mister Reseller il tempio delle sneaker in edizione limitata

Mister Reseller è il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di sneakers, in quanto è possibile trovare alcuni dei migliori pezzi da collezione dei più importanti brand del mondo.

Sono più di 20.000 coloro che hanno scelto questo negozio per i loro acquisti; il motivo? La vasta gamma di modelli in edizione limitata presente all’interno dell’e-commerce. Il brand, infatti, si impegna costantemente nella ricerca di modelli autentici e difficili da reperire, così da poterli proporre ai propri clienti.

Grazie a questo impegno e ai feedback positivi di coloro che hanno suggerito Mister Reseller come punto di riferimento per trovare questi gioielli rarissimi, l’azienda si è costruita nel tempo una brand reputation di tutto rispetto.

Ma come nasce questa realtà? Fondata nel 2020 da Marco Chiarenza, germoglia a causa dell’esigenza degli sneakerheads di ricercare nuovi modelli per arricchire le proprie collezioni esclusive. Grazie all’intuizione del suo creatore, al gusto per le sneakers più ricercate e al modello di business innovativo, lo shop online ha ottenuto una crescita esponenziale in pochissimo tempo.

Basti pensare che, dalla nascita, l’eCommerce ha registrato un aumento di fatturato del 1212%; questo ha reso possibile l’apertura di due punti vendita fisici, uno a Senigallia (nel 2022) e l’altro a Cattolica (nel 2023). Numeri che hanno anche permesso di offrire ai propri clienti un vasto assortimento di marchi (Nike, Air Jordan, Adidas, Yeezy, New Balance, Ugg, Salomon, Asics, Converse, Supreme) e modelli in edizione limitata.

Gli appassionati del settore trovano in Mister Reseller la soluzione perfetta per individuare sneakers in edizione limitata, collezioni firmate da celebrities, modelli cult dello streetwear, capsule collection e collaborazioni con designer del lusso. Gli sneakerheads, infatti, sono alla continua ricerca di nuovi oggetti preziosi da aggiungere alla scarpiera e degni di essere esposti, per cui avere a disposizione un punto di riferimento di questo tipo risulta indispensabile.

Sull’ecommerce è possibile reperire le ultime novità, spesso in promozione. Per quanto concerne l’acquisto, dopo aver individuato il modello di proprio interesse, sarà sufficiente acquistarlo per riceverlo in 48h. Elementi come modelli introvabili, marchi top e un’immensa passione per il mondo streestwear hanno reso Mister Reseller il punto di riferimento, online e nei negozi fisici, per la ricerca di scarpe da collezione.

