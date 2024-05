Serrara Fontana, assistenza esterna in materia fiscale

Gli adempimenti fiscali a cui sono obbligati i Comuni diventano di anno in anno sempre più complessi, con conseguente necessità di ricorrere all’assistenza di professionisti esperti.

A tale esigenza si è dovuto adeguare anche il Comune di Serrara Fontana, che ha affidato il servizio di assistenza tecnica in materia fiscale per l’anno 2024.

Nella determina adottata dalla responsabile del III Settore Economico Finanziario rag. Lucia Cenatiempo si evidenzia proprio il “carico” di lavoro che spetta all’ufficio in questione: «La gestione degli adempimenti fiscali del Comune, la tenuta della contabilità Iva, Irap Istituzionale e Commerciale, l’effettuazione delle ritenute fiscali ai professionisti esterni e altre funzioni quale sostituto d’imposta, la gestione degli adempimenti connessi allo Split Payment ed al Reverse Charge».

E dunque, «al fine di applicare la normativa e redigere le dichiarazioni fiscali l’ufficio ragioneria si deve avvalere del supporto di tecnici esterni, specialisti in materia, in quanto la vastità della materia, in continua evoluzione, per garantire l’esatta applicazione della normativa da parte del proprio personale».

L’importo del servizio esterno è inferiore a 5.000 euro e dunque la Cenatiempo ha proceduto con affidamento diretto, contattando il dott. Enrico Iovene con studio a Barano, «soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento». L’offerta formulata dal professionista ammonta a 4.000 euro oltre Iva e Cpa, ritenuta «rispondente al fabbisogno da soddisfare e all’interesse pubblico oggetto del presente affidamento, oltre che congrua in relazione al prezzo, in relazione all’andamento del mercato per questo tipo di servizio».

La responsabile del III Settore ha dunque proceduto all’affidamento impegnando la spesa complessiva di 5.075,20 euro.