Messa in sicurezza di Casamicciola: via alla progettazione di 43 interventi per 116 milioni di euro

Il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, ha emanato due importanti decreti: con il primo si approva il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per le opere di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola Terme, con il secondo viene approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici, con il relativo Regolamento.

In particolare, con la definizione del DIP, elaborato dai tecnici della Struttura commissariale, coordinati dal Vicecommissario ing. Loffredo, dall’ing. Longo e dall’ing. D’Ambra, viene definita la prima fase di attuazione del Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio del Comune di Casamicciola, redatto con il contributo delle Università e dei Centri di Competenza e approvato dal Commissario con l’ordinanza speciale n.4 del 31 maggio 2023.

Il DIP definisce, infatti, gli indirizzi per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e individua le modalità per la selezione degli operatori economici. In questo modo, si avvia la fase attuativa per l’affidamento degli incarichi di progettazione per l’esecuzione di 43 interventi, raggruppati in 12 lotti, per un importo complessivo di 116 milioni di euro.

Il relativo avviso per presentare le manifestazioni di interesse, rivolto ai professionisti, che costituirà tra l’altro l’avvio della seconda fase di attivazione del Piano, sarà pubblicato nei primi giorni della prossima settimana e se ne darà notizia sul sito istituzionale sismaischia.it e sull’apposita piattaforma telematica https://sismaischia.acquistitelematici.it/

In ragione della rilevanza e della complessità dei progetti e al fine di selezionare le migliori professionalità, il Commissario ha approvato anche il provvedimento che prevede una nuova pubblicazione dell’avviso per aggiornare l’elenco degli operatori economici – professionisti e imprese – disponibili a partecipare alle gare per gli affidamenti dei servizi e dei lavori, strumento di ulteriore evidenza pubblica che ha come referente e coordinatore il dott. Pasquali.

Con tale avviso vengono recepite le indicazioni dell’Anac, in virtù dell’accordo di vigilanza concluso, e le disposizioni del nuovo codice degli appalti. Pertanto, a partire da domani, venerdì 1° settembre 2023, data di pubblicazione del nuovo avviso, i professionisti e le imprese già iscritti nell’elenco dovranno solo integrare la documentazione sul possesso dei requisiti mentre gli altri potranno procedere con le iscrizioni in qualsiasi momento.

L’elenco degli operatori verrà utilizzato sia dalla Struttura del Commissario Straordinario che dal Commissario Delegato, e sarà accessibile da parte di tutti soggetti attuatori, a partire dai Comuni dell’isola, che operano per gli interventi emergenziali e per la ricostruzione a Ischia. In tal modo, sarà possibile disporre di una platea di professionisti nel segno della massima pubblicità, la piena trasparenza e la più ampia partecipazione alle procedure pubbliche che saranno indette.