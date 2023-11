Mercoledì da dimenticare per Lacco Ameno e Panza

Mercoledì da dimenticare per le isolane Lacco Ameno e Panza, sconfitte nel sesto turno del girone B di Prima Categoria rispettivamente dal Melito e dal Qualiano.

I lacchesi, desiderosi di riscattare le due sconfitte consecutive subite per mano di Stella Rossa 2006 e Boys Pianurese, sono caduti al ‘Vallefuoco’ di Mugnano per tre reti a zero. A decidere la sfida le reti realizzate da Coppetta, Grobelna e Rinaldi. La truppa di Mennella, ferma a 4 punti a sole due lunghezze dall’ultimo posto del Napoli Nord, è chiamata a reagire a partire proprio dallo scontro della prossima giornata con il fanalino di coda.



Ko pensate anche per il San Leonardo Panza, sovrastato 4-0 dal Qualiano. A sbloccare il match sono i padroni di casa grazie al rigore trasformato da Granato. Il Panza prova a reagire, ma il Qualiano difende con attenzione e in ripartenza trova il 2-0 con Faucio. Dopo due minuti il numero 10 giallorosso, sugli sviluppi di calcio d’angolo, cala il tris. Ad inizio ripresa il Panza scheggia la traversa con un tiro di Capuano.I minuti trascorrono e i locali mettono ulteriormente in discesa il match col 4-0 firmato da Picucci. Nel finale il Panza rende meno pesante il passivo grazie alla marcatura di Trani.

LA CLASSIFICA: Pianura Calcio 1977, 18; Qualiano Calcio, 16; Boys Pianurese 2005, 15; Stella Rossa Duemilasei, 13; Real Virtus Baia 1947, 10; Internapoli Calcio 1964, 7; Calcio Melito di Napoli, 7; Quarto Calcio 1962, 7; Sanità United 2019, 7; San Leonardo Panza, 7; Lacco Ameno 2013, 4; Interpianurese, 4; Frocalcio, 3; Napoli Nord, 2