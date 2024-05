Ischia, passi avanti per l’area ludico-sportiva a via Morgioni. Le attività di progettazione finanziate dal Fondo per la coesione

Prevista la riqualificazione della struttura dell’ex mercato comunale e delle aree pertinenziali. Al Comune assegnati 72.145,26 euro già impegnati. Il D.I.P. era stato approvato nel 2023. Il Comune d’Ischia ha avviato un progetto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ad area ludicosportiva dell’edificio dell’ex mercato in via Morgioni e delle aree pertinenziali. Avvalendosi del finanziamento con le risorse del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” istituito in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Pnrr. Per quanto attiene la ripartizione del Fondo, al Comune d’Ischia, inserito con popolazione residente pari a 19.382 abitanti, può essere assegnato un importo complessivo di 72.145,26 euro.

E’ stata prevista una certa flessibilità nell’utilizzo del finanziamento, come evidenziato nell’ultima determina adottata dalla responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino: «Con l’obiettivo di rendere più flessibile l’utilizzo dello strumento, il DPCM di ripartizione delle risorse ha voluto prevedere la possibilità di sostenere nel caso dei lavori – oltre al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenuto il livello minimo da conseguire per l’accesso al fondo – le successive fasi di progettazione, lasciando agli Enti beneficiari la valutazione dell’opzione più efficace e più rispondente alle circostanze specifiche di quel territorio». Quindi si ricorda che il Comune di Ischia «ha già avviato un processo di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per uno sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, della coesione economica, dell’occupazione, della produttività, della competitività, dello sviluppo turistico del territorio, dell’innovazione sociale, della resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché dei servizi per l’infanzia». E pertanto «intende munirsi di un “parco progetti consistente” per l’avvio di nuove progettualità».

Di qui la decisione di destinare i locali e le aree dell’ex mercato comunale sito in via Morgioni per l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad area ludico-sportiva. Già a febbraio 2023 la Giunta aveva approvato il DI.P. redatto dall’Utc e iscritto in bilancio la somma di 72.145,26 euro «necessaria per l’affidamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitivo-esecutiva e delle attività propedeutiche al servizio». Nominando nel contempo rup l’arch. Carmine Prevenzano. Ulteriori passi sono stati compiuti per la realizzazione dell’intervento, innanzitutto affidando la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all’ing. Alessandro De Nigris di Eboli per l’importo di 63.756,37 euro.

Quindi è stato affidato il necessario servizio di indagini e relazione geologica e prove su strutture in calcestruzzo armato alla società “Geo Pad Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale” del dott. Pasquale D’Ambrosio di Salerno, per il costo complessivo di 5.619,32 euro. Ebbene, come relazionato dal rup Prevenzano, questo studio è stato eseguito e il geologo ha trasmesso il report tecnico e anche la relativa fattura, che ora la Baldino ha provveduto a liquidare. L’iter prosegue per realizzare uno dei numerosi progetti avviati da Enzo Ferrandino.