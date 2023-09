Meloni “Battaglia per difendere identità, famiglia e Dio”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo messo la famiglia al centro delle politiche del governo. Abbiamo un ministero ad hoc che si concentra sulla natalità e sulle pari opportunità per le donne”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Budapest al Demographic Summit.Secondo Meloni serve “una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l’identità, Dio e tutto ciò che ha costruito la nostra civiltà”. “Non crediamo che lo Stato possa sostituire la famiglia, e l’Europa deve agire per l’aumento delle nascite”, ha spiegato il premier.“Viviamo in un’era in cui tutto ciò che ci definisce è sotto attacco, ma senza identità siamo soltanto dei numeri senza una coscienza vera e propria”, ha detto ancora Meloni, per la quale “una quota di migrazione legale è necessaria e può dare un contributo all’economia, ma non dobbiamo abituarci all’idea che il declino demografico sia un destino. Il declino del tasso di natalità è una scelta”.

