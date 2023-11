Medio Oriente, Tajani “Italia impegnata a trovare soluzione a crisi”

TOKYO (ITALPRESS) – “Oggi c’è stato il formale passaggio di consegne tra la presidenza giapponese e l’Italia per la guida del G7: l’Italia è pronta ad affrontare questo impegno a guidare questi Paesi per tutto il 2024” e “gli impegni sui quali noi daremo il massimo saranno quelli per cercare di trovare una soluzione alla crisi mediorientale, per arrivare finalmente una soluzione che dia una prospettiva anche al popolo palestinese, la soluzione dei ‘due popoli, sue Statì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa da Tokyo. “Sicurezza per Israele, garanzia dell’indipendenza e della sicurezza di Israele e uno Stato per il popolo palestinese: entrambi i Paesi possono vivere in pace”.

