Martusciello, su Casamicciola il governo fa la sua parte. Va consentito un ritorno nelle proprie case agli sfollati

“Il Governo sta facendo la sua parte per Casamicciola”. Lo affermano il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, il senatore Francesco Silvestro e il deputato Annarita Patriarca che esprimono “soddisfazione” per l’ulteriore stanziamento da parte del Cdm di € 1.135.000 per la frana di Ischia.

“Adesso si tratta di consentire un ritorno sicuro nelle proprie case agli sfollati che non possono vivere sotto la spada di Damocle dell’abbandono della propria abitazione ogni volta che scatta l’allerta meteo”, sottolinea Martusciello.

“Bisogna accelerare perché la stagione turistica è cominciata – prosegue Silvestro – e Casamicciola deve essere in grado di proporre la sua offerta alla pari degli altri comuni dell’Isola”.

“Manterremo alto il livello di attenzione sulla indispensabile chiusura, in tempi rapidi, della fase emergenziale – conclude Patriarca – così da consentire un pieno ritorno alla normalità agli abitanti di Casamicciola”.