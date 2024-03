Lungomare di Casamicciola. Al via la prima opera post-frana

Procedono le attività del Comune di Casamicciola per l’importante progetto che interessa il lungomare, ovvero la “realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato Pio Monte della Misericordia con relativi adeguamenti urbanistici”.

Un intervento dell’importo complessivo di 5.966.091,93 euro, come è noto finanziato dal Commissario Legnini in quanto rientrante tra gli interventi previsti nell’Ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto «concernente il finanziamento delle attività relative alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022», nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017.

L’Amministrazione guidata da Giosi Ferrandino non intende perdere tempo, tanto che già a settembre scorso la Giunta ha approvato la necessaria variazione al bilancio di previsione 2023-2025 per contemplare le voci delle spese coperte dai Decreti Ischia e Genova. Nel dettaglio, l’importo di 2.421.527,68 euro per la realizzazione della vasca di colmata sarà finanziata con il fondo del Decreto Ischia, mentre la spesa di 3.544.564,25 euro per l’estensione dell’alveo tombato e le altre opere dal Decreto Genova.

Adesso il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso ha provveduto ad ulteriori adempimenti, ed in particolare all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione della verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale).

CAMBIO DI RUP

Grasso richiama sempre l’Ordinanza n. 5 di Legnini che aveva demandato al Comune di Casamicciola Terme, in qualità di soggetto attuatore, la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE), «in coerenza con le risultanze della conferenza dei servizi del 24 luglio 2023».

Sta di fatto che, «al fine di procedere con il proseguo delle attività progettuali e del relativo iter approvativo» è appunto necessario effettuare lo studio relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA.

L’importo del servizio è stato quantificato in 9.000 euro oltre Iva e Cassa, prevedendo dunque il ricorso al mercato elettronico sia pure con affidamento diretto, alla luce delle deroghe stabilite dalla Ordinanza Speciale 1 del 11.04.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Legnini «per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie». La successiva Ordinanza Speciale 7 del 29.12.2023 derogava dall’obbligo di ricorrere alla centrale di committenza.

Grasso ha contattato dunque per le vie brevi la società “Progetto Verde Coop” di Napoli, risultata «in grado di fornire il servizio in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con l’esigenza da soddisfare». La richiesta di offerta è stata comunque trasmessa mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune. La società napoletana ha praticato un ribasso del 0,05% sull’importo è dunque l’offerta è risultata pari a 8.995,50 euro oltre Cassa e Iva, ovvero11.413,49 euro complessivi.

Grasso ha ribadito l’applicazione di «tutte le ulteriori disposizioni di accelerazione e semplificazione contenute nelle ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, nonché nel nuovo Codice dei contratti pubblici» per dare corso celermente al contratto ed ha proceduto all’affidamento delle attività propedeutiche alla progettazione impegnando la relativa spesa.

Lo stesso responsabile dell’Area Tecnica ha dovuto perfezionare anche un ulteriore adempimento in relazione a questo progetto, come già verificatosi per altri interventi. Infatti rup era stato nominato l’ing. Michele Maria Baldino, che però il 30 novembre scorso ha terminato il suo incarico di collaborazione con il Comune di Casamicciola Terme. Necessario dunque procedere alla sostituzione. E Grasso, proprio alla luce della sua qualità di responsabile dell’Area Tecnica, ha nominato rup se stesso.