Lettera. La Ztl alla Chiaia danneggia gravemente i disabili!

Pino Serpico| Che brutta sorpresa la Ztl alla Chiaia! In una zona non di passeggio né di shopping ma balneare, istituire la Ztl è sicuramente un errore. Infatti danneggia i bagnanti, costringendoli a cambiare spiaggia. Danneggia le attività balneari ed i ristoratori che perderanno clientela. I disabili come me, che da anni vengo alla Chiaia, che non trovano posto (ed i posti di sosta per disabili sono ben pochi) saranno costretti a cambiare spiaggia. Io abito nel Nord Italia e da noi in tutte le Ztl i disabili possono transitare e parcheggiare liberamente. Quando andai a Firenze mi recai al Comando di Polizia Locale per sapere come comportarmi per il parcheggio nel centro città. Mi risposero: “Lei può parcheggiare ovunque, persino nel centro del Ponte Vecchio”.

Queste sono scelte che danno merito alle amministrazioni comunali, scelte di civiltà! Forse si dovrà attendere un provvedimento governativo, come è accaduto per le strisce blu, per far capire agli amministratori pubblici che le loro decisioni devono essere rispettose dei meno fortunati. A questi amministratori pubblici forse sfugge che l’auto per un disabile è come se fosse le sue stampelle e senza l’auto non può andare da nessuna parte. Mi auguro che ci sia un ripensamento da parte del Comune di Forio.