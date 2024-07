Lavori al Palacasale, Vito Iacono chiama in causa il segretario Martino

Detto fatto. Come annunciato da queste colonne, Vito Iacono, consigliere di opposizione di Forio e presidente del Forio Basket, ha nuovamente chiamato in causa il segretario comunale dott.ssa Noemi Martino per chiedere l’apertura di un fascicolo e procedimento conoscitivo sull’affidamento dei lavori al “Palacasale”, che hanno comportato la cancellazione del Summer Camp.

Iacono, in qualità di capogruppo consiliare “Forio è Tua”, aveva inoltrato la prima richiesta di chiarimenti al segretario generale il 12 febbraio scorso. All’epoca scriveva: «Avendo appreso per le vie brevi di una nota a firma del presidente del Consiglio Comunale che riferisce che la programmazione di lavori presso il Palazzetto dello Sport in località Casale dipenderebbero dalla disponibilità della ditta, le chiedo di acquisire dagli uffici competenti le modalità di affidamento di lavori, atteso che allo stato non sembrano risultare atti formali riferibili alla citata attività se non specificatamente richiamati dalla struttura commissariale in ordine allo stanziamento di euro 98.5000 per “Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello Sport Palacasale”.

Senza entrare nelle dinamiche di competenza del Presidente del Consiglio Comunale e della specifica questione, l’occasione è utile solo per conoscere flussi informativi in ordine alle interlocuzioni con le ditte che eseguono i lavori per conto del Comune di Forio e per chiedere copia di tutte le note inviate dal Comune di Forio alla Struttura Commissariale con particolare riferimento alla segnalazione della necessità di interventi per il territorio del Comune di Forio e della relativa richiesta di finanziamento».

Era seguita ulteriore corrispondenza, nonché colloqui con lo stesso segretario.

Si arriva al 3 luglio e l’esponente dell’opposizione punta ancora il dito contro il presidente del Consiglio comunale: «Con riferimento all’oggetto, alla corrispondenza ed ai colloqui intercorsi, avendo rilevato che in data 2 luglio 2024 sono iniziati lavori di disfacimento pavimentazione in parquet al palazzetto dello sport “Casale” di cui all’affidamento del servizio mediante trattativa diretta Mepa n. 4481353 del 01/07/2024 le chiedo di aprire un fascicolo/procedimento a solo titolo conoscitivo per verificare, audendo gli interessati, responsabili dell’ufficio, ditta esecutrice e presidente del Consiglio Comunale anche nella qualità di responsabile anticorruzione, come è possibile che tale evento fosse noto al presidente del Consiglio Comunale, già dal 9 febbraio 2024, in assenza di specifici atti amministrativi e di verificare se il presidente del massimo organo di controllo è venuto meno al principio di terzietà e garanzia al quale deve riferire l’esercizio del suo mandato o se c’è stata una illegittima ingerenza da parte dell’organo di indirizzo e controllo sulle attività di gestione dell’Ente.

Si chiede altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso presidente del Consiglio Comunale nella seduta del 24 novembre 2023 e riportate alla pagina 15 di 39, 5to capoverso, del resoconto allegato alla delibera di C.C. n. 56, e se quanto dichiarato eccede i poteri allo stesso conferibili. Confidando in un urgente riscontro».