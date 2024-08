L’allarme bradisismo della UIL: «Pericolosi i trasbordi dall’idroambulanza nel porto di Pozzuoli»

Il servizio di idroambulanza è di vitale importanza per i pazienti delle isole. Sta di fatto che alle criticità del passato oggi se ne sono aggiunte altre, in un certo senso imprevedibili e solo “tamponabili”. E’ il caso del fenomeno del bradisismo che interessa il porto di Pozzuoli, che rende difficoltosi e pericolosi sia lo sbarco che l’imbarco dei pazienti. Ovviamente un problema che non si può risolvere, ma possono essere adottate opportune misure per agevolare e rendere sicure le operazioni.

Questa e altre criticità riscontrate anche sul porto di Ischia sono state nuovamente evidenziate dal sindacato Uil Fpl, che ha scritto al direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord dott.ssa Monica Vanni, al direttore del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dott.ssa Mariarosaria Basile, al direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Ischia dott.ssa Erminia Falconio, al direttore del 118/Centrale Operativa dott. Luigi Langella. La nota a firma della Gau Uil Ischia (G. Iacono, D. Calise, E. Mattera, V. Zabatta, C. Pica) e del segretario aziendale Salvatore Scialò è indirizzata per conoscenza anche a tutti i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.

L’oggetto portato all’attenzione è appunto «problematica trasporti in idroambulanza dalle isole verso la terra ferma e viceversa — richiesta incontro urgente».

Il sindacato scrive: «Purtroppo, ancora oggi, in seguito a numerose segnalazioni da parte dei lavoratori, ci duole rappresentare le difficoltà che gli operatori addetti alla salute affrontano durante il trasporto del paziente in idroambulanza dai porti delle isole a quello di Pozzuoli e viceversa.

Le problematiche maggiori si riscontrano già nel porto di Ischia, ove la disomogeneità del manto stradale rende difficoltoso le manovre di trasporto della barella dall’ambulanza alla passerella del mezzo nautico mettendo a rischio la sicurezza e la salute del paziente e degli operatori.

Inoltre, come è ben noto, il fenomeno del bradisismo ha causato l’innalzamento del fondale marino e delle banchine portuali rendendo difficoltose le manovre di imbarco e sbarco dei mezzi marittimi nel porto puteolano.

Nello specifico, all’arrivo nel porto di Pozzuoli la passerella non è allineata alla banchina, bensì inclinata (dimostrabile con documentazione fotografica), rendendo le operazioni di sbarco del paziente su barella estremamente pericolose per la sicurezza del paziente e dell’operatore. Tali problematiche, già furono affrontate in sede di riunione tra la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero “A. Rizzoli” di Ischia e le 00.SS. in data 09/04/2024, ove la Uil Fpl propose alla presente direzione un rafforzamento delle unità dedicate ai trasporti, in maniera tale da rendere meno rischiose le manovre di imbarco e sbarco della barella con paziente, in quanto né il personale marittimo e né gli autisti sono tenuti a supportare gli operatori sanitari. Per quanto su specificato, la Uil Fpl richiede un incontro urgente per individuare una soluzione che renda il trasporto sicuro per il paziente e per gli operatori».