L’adescamento in piazza  | #4WD

La pratica dell’adescamento in prossimità dei ristoranti è da molti anni diffusa anche ad Ischia, ma non siamo certo noi gli antesignani di questa tecnica di accaparramento clienti. Non so adesso, ma fino a qualche anno fa, i ristoranti di Marina Grande a Capri erano maestri in tale sgradevole modo di proporsi, specialmente quando ci sono tanti locali uno in fila all’altro e ognuno, legittimamente, ci prova. A Roma come in Grecia e in Spagna, giusto per citare solo alcuni paesi dall’alto numero di presenze, una sfilza di trattorie o ristoranti turistici mette a dura prova la pazienza di potenziali avventori, che vengono letteralmente placcati al limite del contatto fisico da personale dedicato esclusivamente a questa attività.

E quella dell’adescatore è una figura di moderno promoter/p.r. applicata al mondo della ristorazione spicciola che anche qui ad Ischia vede alcuni professionisti del servizio ai tavoli, magari ex tali oggi in pensione, dedicati con ottimi risultati sia personali sia per i loro datori di lavoro a questa nuova forma di impiego, al punto tale da costringere quelli della porta accanto, qualora non se ne fossero già dotati, a trovare un analogo profilo con cui competere nell’adescamento e non sempre riuscendoci; mentre sta accadendo, ad esempio, in quel di Ischia Ponte che due ristoranti door-to-door e con doppio ingresso perpendicolare al locale, svolgano tale pratica in modo molto diverso: uno con un espertissimo del settore che attende la gente al lato mare in piena sede stradale e forte di un certo poliglottismo nonché di una bella mole, l’altro che preferisce invece una dolce donzella di famiglia che, con una certa discrezione, invita il pubblico in modo garbato e soprattutto senza sconfinare dalla sua proprietà.

E a Napoli, invece, i nuovi adescatori sono quelli dei parcheggi. Sì, avete capito proprio bene: molti androni o addirittura negozi fronte strada, ma anche locali in vicoletti limitrofi, in particolare nella zona del Rettifilo e di Via Marina, sono diventati parcheggi o garage. E in prossimità della strada principale, come tanti “muschilli”, ecco spuntare adescatori con tanto di giubbotti catarifrangenti e palette bicolore sventolate per catturare l’attenzione dell’automobilista ormai stremato dall’inutile ricerca di un posto auto dove fermarsi.

Che s’adda fa pe’ campà…