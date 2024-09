Lacco, si completa la difesa costiera con risorse metropolitane

Il Comune di Lacco Ameno potrà realizzare un ulteriore intervento di difesa costiera denominato “Opere di completamento della riconfigurazione del litorale”, essendo risultato beneficiario del trasferimento di apposite risorse stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli. Un intervento che va a completare appunto quello precedentemente varato dalla Città Metropolitana e denominato “Opere di riconfigurazione delle scogliere, di rifacimento di manufatti e di ripascimento del Lungomare”. Come evidenziato in determina dall’arch. Vincenzo D’Andrea, responsabile del III Settore Lavori Pubblici, l’Ente, «in linea con i suoi programmi finalizzati alla messa in sicurezza del proprio territorio e soprattutto delle aree costiere particolarmente vulnerabili a fenomeni di progressiva riduzione dell’ampiezza dei litorali e a danneggiamenti dovuti ad improvvise mareggiate, intende procedere con la realizzazione di opere di difesa».

Si era così deciso di partecipare all’avviso pubblico per il trasferimento di risorse e tale scopo la Giunta aveva approvato il D.I.P.a firma dell’arch. Andrea Apetino, diviso in due lotti funzionali e il cui costo veniva stimato complessivamente in via preliminare in 203.209,09 euro. Di cui 114.800 per i lavori da appaltare. Arrivata la “lieta novella”, occorre proseguire l’iter e il rup D’Andrea ha dunque dovuto affidare l’incarico per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, relazione geologica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento. La parcella calcolata ammonta a 19.487,98 euro oltre Iva e Cassa e il responsabile del III Settore ha proceduto con trattativa diretta sulla piattaforma telematica TuttoGare del Comune contrattando con l’arch. Antonietta Simone con studio a Monopoli. L’affidamento è stato formalizzato per l’importo “netto” di 19.485euro, ovvero una spesa complessiva di 24.722,57 euro.