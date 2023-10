Lacco, riscossione coattiva per i tributi a rischio prescrizione

Giacomo Pascale ha deciso di affidare a una società esterna il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali non versate per tempo. A maggio scorso infatti il Consiglio comunale aveva dato indirizzo al responsabile del II Settore Finanziario e Tributario di «procedere con l’esternalizzazione della gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lacco Ameno (ad eccezione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada) attraverso il modello dalla concessione a terzi iscritti in apposito albo per la durata di anni cinque».

E il responsabile dott. Domenico Barbieri ha proceduto con affidamento diretto sulla piattaforma Mepa, ma al momento solo per i casi urgenti, ovvero quelli che rischiano la prescrizione. E dunque il Comune deve attivarsi urgentemente per non perdere gli introiti finora non versati dai contribuenti. La vera gara dovrà essere espletata successivamente. Il rup infatti spiega che «nelle more dell’individuazione di una centrale di committenza qualificata per l’espletamento della procedura di gara relativa alla concessione di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 11.05.2023, risulta necessario procedere celermente con le attività di emissione degli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, nominando un operatore economico in possesso di idonea esperienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste incaricandolo del servizio di riscossione coattiva delle suddette entrate tributarie comunali».

Si tratta in effetti di soli nove ruoli, relativi appunto ad entrate tributarie per annualità in prescrizione. Il servizio è stato affidato alla società “Gamma tributi” di Battipaglia in provincia di Salerno per l’importo di 136.436 euro oltre Iva.