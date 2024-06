Lacco, Pascale estende gli orari di attivazione della ZTL

Con l’inoltrarsi della stagione estiva il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha adottato una nuova ordinanza per la disciplina della circolazione e della sosta in Ztl ampliando gli orari di attivazione. Un provvedimento efficace dal 17 giugno al 15 settembre. Pascale richiama la propria precedente ordinanza del 15 maggio con la quale aveva provveduto all’attivazione dei varchi per il controllo dell’accesso alla Ztl fino al 16 giugno. Ritenendo opportuno adottare un nuovo provvedimento e dunque «riattivare in esercizio dal 17.6.2024 al 15.9.2024 l’intero sistema di controllo dei varchi».

L’ordinanza sindacale dispone pertanto «di attivare in esercizio i varchi per il controllo dell’accesso alla ZTL: Varco n. 1 Intersezione Via Roma-Piazza Girardi; Varco n. 2 Intersezione Via Pannella-Via Circumvallazione; Varco n. 3 C.so A. Rizzoli; Varco n. 4 Via Rosario-Intersezione Via Circumvallazione.

Con il seguente calendario e fasce orarie di funzionamento: dal 17 al 30 giugno 2024: dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo; Festivi e Prefestivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.

Dal 1 luglio al 15 settembre 2024: tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo».

Viene confermata la disposizione che «entro un’ora dall’attivazione dei suddetti Varchi Ztl, è fatto obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall’area di Ztl con il proprio veicolo». Così come vengono confermate le deroghe previste.

L’ordinanza specifica inoltre che «all’interno della Ztl il divieto di circolazione è esteso anche alle biciclette a pedalata normale o assistita, “Hoverboard o skate elettrici” veicoli elettrici o a motore che non rientrano tra quelli definiti dal vigente Codice della Strada».