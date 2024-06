Lacco, mobilità esterna per l’istruttore amministrativo

Il Comune di Lacco Ameno deve procedere all’assunzione di un istruttore amministrativo, come previsto dal fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 approvato dalla Giunta. Una assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50%, da coprire mediante procedura di mobilità volontaria da altro Ente o, in mancanza, mediante accesso dall’esterno previo concorso pubblico. L’istruttore assunto sarà destinato al I Settore Affari Generali. E proprio la responsabile di tale Settore, l’avv. Lucrezia Galano, ha provveduto a indire la procedura di mobilità obbligatoria per la selezione dei soli iscritti negli elenchi dell’Agenzia regionale Ormel trasmessi dal Consorzio Unico di Bacino per le Province di Napoli e Caserta in liquidazione. La Direzione Generale regionale, infatti, interpellata dal Comune, non aveva assegnato alcun dipendente dagli elenchi del personale collocato in disponibilità. La procedura selettiva riservata per titoli e colloqui è volta all’accertamento dei requisiti e della professionalità richiesta per la copertura del posto di istruttore amministrativo. La Galano ha nel contempo approvato il relativo bando.