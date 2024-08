Lacco, lavori alle facciate della palestra “V. Aceti”

Il Comune di Lacco Ameno farà eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle facciate esterne della palestra comunale “Valentino Aceti” in via Fundera. Interventi che rientrano nelle consuete attività manutentive del patrimonio comunale e che interesseranno il rifacimento di piccole porzioni di intonaco e la tinteggiatura. L’Ufficio tecnico comunale ha stimato il costo dei lavori da appaltare in 35.195,41 euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea in qualità di rup ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Tutto Gare del Comune. Ad eseguire i lavori sarà la ditta locale “CF Costruzioni di Filippo Climaco” con sede in Lacco Ameno per l’importo contrattuale di 35.991,89 euro oltre Iva. La spesa complessiva impegnata ammonta a 43.910,11 euro.