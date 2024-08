Lacco, “gradito” il guasto alle campane della Parrocchia

L’improvviso guasto che da alcuni giorni ha colpito le campane della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno, se forse ha rammaricato qualche fedele, sembra invece aver suscitato gioia e sollievo da parte di turisti e abitanti della zona. Da quanto riferitoci, sono in molti ad esultare per la ritrovata tranquillità, anche se temporanea, visto che prima o poi l’inconveniente tecnico verrà riparato. Le voci raccolte riferiscono che con l’avvento del nuovo parroco don Pasquale, le campane vengono fatte suonare più volte nel corso della giornata, dalla mattina alla sera, tanto che non sono mancati mugugni per il disagio provocato ai cittadini del circondario, in pieno centro del paese. Quel suono ripetuto e insistente non era gradito. Al momento le campane tacciono e questo silenzio sembra gradito a molti…