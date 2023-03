Lacco Ameno, un’area fitness in Piazza Girardi

il Comune di Lacco Ameno ha deciso di realizzare un’area fitness in Piazza Girardi, avvalendosi anche di un contributo assegnato dalla Città Metropolitana di Napoli per coprire una quota della spesa.

Già lo scorso anno l’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Pascale aveva manifestato «l’intento di migliorare il territorio comunale ed in particolare le proprie aree verdi attraverso l’attuazione di interventi di riqualificazione e potenziamento di piazza Girardi e, in particolare, mediante la realizzazione di un’area sportiva all’aperto da destinare ai tanti turisti e residenti dell’isola».

In attuazione di tale volontà il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea aveva affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione all’ing. Francesco Iacono con studio a Barano. Il progetto definitivo era poi stato approvato a novembre scorso dalla Giunta.

Intanto la Città Metropolitana ha stanziato risorse finalizzate alla «realizzazione e/o riqualificazione ed ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero, con l’obiettivo di potenziare e riqualificare i luoghi dello sport e migliorare la fruibilità degli stessi contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione sociale del territorio attraverso la promozione e la diffusione dell’attività sportiva». Concedendo al Comune di Lacco Ameno un finanziamento di 29.995,22 euro.

Il progettista Iacono ha così redatto e trasmesso il progetto esecutivo, il cui importo complessivo ammonta a 130.182,59 euro. Progetto che ora D’Andrea ha approvato ai soli fini tecnici.

Il contributo della Città Metropolitana ad ogni modo copre solo una piccola parte del costo. Ma i rimanenti 100mila euro saranno finanziati con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, come deliberato dalla Giunta.