Lacco Ameno, avviso per la concessione dei 108 nuovi loculi

Il Comune di Lacco Ameno porta avanti il progetto per dotare il cimitero di Montevico a Lacco Ameno di nuovi loculi e fare fronte alla carenza di spazi che finora non ha consentito di accogliere le istanze di concessione pervenute dai cittadini. Il progetto di ampliamento del camposanto ha un costo complessivo stimato di 206.219,88euro, di cui 134.014 per i lavori. E’ prevista la realizzazione di nuovi 108 loculi da realizzare al secondo piano. In questi casi il costo dell’intervento viene finanziato con i proventi delle concessioni d’uso dei nuovi loculi da realizzare.

Il responsabile del III Settore LL. PP. arch. Vincenzo D’Andrea ha ora provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per le concessioni novantanovennali dei 108 loculi, il cui costo ammonta a 2.000 euro per ogni loculo. Le domande dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 15 luglio. I criteri di priorità privilegiano i nuclei familiari residenti «non già assegnatari, concessionari o comunque detentori a qualsiasi titolo di loculi inutilizzati all’interno del cimitero», quindi coloro che risultano già concessionari. Identico criterio per i non residenti, sempre in ordine cronologico.

Dopo la redazione della graduazione, l’importo fissato dovrà essere corrisposto nella misura del 50% entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione; il rimanente 50% entro 15 giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Senza introitare le somme, infatti, non sarebbe possibile pagare la ditta che realizzerà l’ampliamento. Verrà quindi approvata la graduatoria definitiva. L’avviso precisa anche che una volta terminata la procedura di assegnazione, qualora residuino loculi non ancora assegnati, il Comune provvederà a scorrere la graduatoria degli aventi diritto; in mancanza, l’Amministrazione procederà con un ulteriore bando.