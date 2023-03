Lacco Ameno, alla “LA.RE.FIN” i lavori a Villa Arbusto

Il Comune di Lacco Ameno ha aggiudicato la gara d’appalto per la esecuzione dei lavori previsti dal progetto denominato “Intervento di efficientamento energetico del Museo di Villa Arbusto e Angelo Rizzoli”, finanziato con fondi POR FESR Campania 2014/2020. Il costo complessivo del progetto ammonta a 1.043.979,02 euro, di cui 1.022.544,02 coperti dal finanziamento e restanti 21.435 a carico delle casse comunali.

La gara è stata espletata mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica “TuttoGare PA” con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di 765.659,86 euro. L’importo comprensivo degli oneri di sicurezza ma esclusa l’Iva ammonta invece a 784.266 euro.

Il termine di durata dei lavori è previsto in duecentoventidue giorni naturali e consecutivi.

Alla scadenza del termine, il 23 gennaio, sono pervenute tre offerte, da “BO.MAR”, “Geniale” e “LA.RE.FIN”.

Tutti ammessi, ma in sede di valutazione delle offerte la commissione di gara ha riscontrato e segnalato al rup le criticità emerse per “BO.MAR” e “Geniale”, che hanno indotto infine il rup alla esclusione delle due concorrenti. La gara è stata dunque aggiudicata alla “ “LA.RE.FIN” di Napoli, che ha offerto un ribasso percentuale sui tempi di esecuzione del 43,24% e sull’importo a base d’asta del 4,81%. Il responsabile del Settore III Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea ha ora ufficializzato l’aggiudicazione, per un importo contrattuale netto di 728.831,62 euro oltre oneri di sicurezza e Iva, impegnando la somma di 822.182,63 euro. Le economie di gara conseguite ammontano a 40.511,06 euro. Come è prassi, l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.