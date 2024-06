La segnalazione. Ischia, si sono dimenticati di pulire la spiaggia della Pagoda

La caratteristica spiaggetta della Pagoda a Ischia, meta preferita di tanti bagnanti, in questi giorni risulta “impraticabile” perché invasa da sporcizia varia. Il piccolo tratto di arenile evidentemente è stato “dimenticato” da Ischia Servizi e dal Comune. Forse perché situato in un angolo “nascosto”?

Ovviamente questa non può rappresentare una giustificazione plausibile allo stato di abbandono in cui versa. Siamo ormai a metà giugno e la pulizia delle spiagge libere dovrebbe essere la norma in una località turistica che si rispetti. Ma anche una misura di decenza, di tutela igienico sanitaria e di rispetto per i cittadini.

Una situazione vergognosa che ha indignato i bagnanti, che ci hanno segnalato il problema. Sono numerosi come detto i residenti che frequentano questa spiaggetta, ma pensiamo a qualche “malcapitato” turista che vi si dovesse recare. Altro che politiche di marketing e piani strategici varati dal sindaco Enzo Ferrandino per rilanciare il turismo a Ischia. Una vera strategia turistica parte anche dalle “piccole” cose, come tenere pulite tutte le spiagge libere.