Job Day Ischia, il 14 dicembre a Forio la 3a edizione

Siamo lieti di annunciare la terza edizione di Job Day Ischia, un evento di riferimento per l’incontro tra aziende e talenti del territorio, che si terrà il 13 dicembre 2024 presso il Palazzetto dello Sport di Forio e il 14 dicembre 2024 in modalità online. Questo duplice appuntamento offre un’importante occasione per favorire il dialogo tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo alla crescita professionale e sociale della comunità isolana.

L’iniziativa, nata nel 2023 nell’ambito del progetto europeo “Let’s Talk” e promossa da Epoiritorniamo, rappresenta un’opportunità concreta per aziende, studenti, neodiplomati e lavoratori. Durante la seconda edizione, oltre 40 imprese hanno messo a disposizione più di 150 offerte lavorative, coinvolgendo centinaia di partecipanti. La terza edizione mira a consolidare questo successo, ampliando la partecipazione e l’impatto dell’evento.

Il Job Day Ischia si distingue come un momento di incontro qualificato, pensato per agevolare l’orientamento professionale e formativo. L’evento si rivolge a studenti desiderosi di esplorare opportunità di tirocinio, neodiplomati alla ricerca del primo impiego e lavoratori che ambiscono a una riqualificazione o a nuove opportunità professionali.

Le aziende che intendono partecipare sono invitate a iscriversi inviando una mail a epoiritorniamo2022@gmail.com, fornendo una descrizione delle posizioni aperte e il logo aziendale. L’evento è gratuito.

Job Day Ischia si pone come obiettivo principale quello di creare un modello fieristico annuale, capace di promuovere il confronto costruttivo tra istituzioni, aziende e cittadini. L’evento non si limita a offrire un’occasione di incontro tra domanda e offerta lavorativa, ma ambisce a generare un dialogo virtuoso che trasformi le sfide del lavoro in occasioni di sviluppo per l’intera comunità locale.