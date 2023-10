Italian Open Water Tour – La Lega Navale Isola d’Ischia, Presidente Francesco Buono: “Siamo onorati di poter collaborare a questa iniziativa”

“Siamo molto orgogliosi di poter supportare la SSD Glaciali in questo evento ch abbraccia tutti i punti più belli d’Italia – ci dichiara il presidente Buono – Come Lega Navale offriamo assistenza e sicurezza in mare agli atleti. Non dimentichiamo che le nostre acque sono ancora molto frequentate, soprattutto nel weekend.

Il nostro compito è quello di assistere e seguire gli atleti in mare e, in più, cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze che possono sorgere.

L’organizzazione compie un lavoro davvero molto grande per realizzare questo evento e colgo l’occasione per invitare tutti a vedere almeno la partenza di sabato 7 ottobre, alle ore 12.00 presso la spiaggia antistante Punta Molino, sarà uno spettacolo da non perdere che mi ha sempre emozionato.”