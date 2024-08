Isole minori, pioggia di fondi da “Casa Italia”: 18.889.301,40 di euro per Ischia e Procida

Sono diversi i progetti che hanno partecipato all’avviso pubblicato dal Dipartimento Casa Italia e destinato alle isole minori italiane. L’Avviso che, al comma 1, determina la dotazione finanziaria per l’attuazione della predetta iniziativa in complessivi euro 100 milioni di euro di cui 60 da destinare a interventi di categoria A e i restanti 40 milioni ad interventi di categoria B ha visto beneficiare diverse opere presentate dai comuni isolani.

Per la categoria A, quello destinato agli edifici, così come da graduatoria hanno avuto approvazione

1 Comune di Casamicciola Terme, Plesso scolastico A. Manzoni – Sito strategico 2.000.000,00 €

3 Comune di Casamicciola Terme, Palazzo Bellavista – Sede comunale – Sito strategico 1.000.000,00 €

6 Comune di Ischia, Interventi di miglioramento sismico del padiglione 4 del plesso scolastico “O. Buonocore” 1.087.474,44 €

7 Comune di Forio, Intervento di riduzione del rischio sismico con efficientamento energetico del plesso Santa Caterina in Forio 2.000.000,00 €

8 Comune di Ischia, Interventi locali di rafforzamento strutturale ai fini dell’aumento della sicurezza sismica della sede comunale 1.753.682,03 €

11 Comune di Forio, Intervento di riduzione del rischio sismico del plesso centrale Panza V. Avallone 500.000,00 €

14 Comune di Barano d’Ischia, Lavori di miglioramento/adeguamento sismico del plesso scolastico di Buonopane alla via S.G. Battista – Armando Di Costanzo 1.571.217,79 €

13 Comune di Procida, Lavori di completamento del plesso scolastico di via Libertà al fine di realizzare un asilo nido e polo d’infanzia 1.665.879,14 €

Per la categorie B, quella destinata alle infrastrutture, hanno ricevuto parere favorevole

9 Comune di Lacco Ameno, Interventi di miglioramento sismico del pontile denominato “V. Napoleone” dell’approdo turistico di Lacco Ameno 1.332.968,00€

11 Comune di Casamicciola Terme, Realizzazione di una elisuperficie desinata alla gestione delle emergenze e alle attività di protezione civile 5.978.080,00 €

Istanze non ammesse

Per la categoria A, edifici, non è stata ammessa la proposta del Comune di Forio, Intervento di riduzione del rischio sismico dell’edificio di proprietà comunale da destinare a uffici comunali 500.000,00 € per “Difformità dall’articolo 10, comma 3, dell’Avviso; difformità dall’articolo 5, commi 1 e 2, dell’Avviso”.

Per la Categoria B, infrastrutture, non è stata ammessa la proposta del Comune di Ischia, Lavori di demolizione, ricostruzione ed adeguamento funzionale del pontile n. 2 del porto di Ischia destinato all’attracco degli aliscafi 3.056.978,40 € per “Difformità dall’articolo 5, commi 1 e 2, dell’Avviso”