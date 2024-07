Isola d’ Ischia, stelle sotto le stelle: emozioni a cielo aperto nella serata di premiazioni per il Global Film Festival in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno

Elena Mazzella|

Una serata, quella vissuta lunedì 8 luglio, che difficilmente l’isola d’Ischia potrà dimenticare per l’intenso carico emotivo che si è vissuto durante la proiezione del documentario firmato da Trudie Styler “POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES”. La splendida cornice naturale di piazza Santa Restituta a Lacco Ameno ha saputo accogliere al meglio la grazia e l’eleganza della regista e produttrice Trudie Styler che accompagnata dal marito Sting (pura leggenda del rock mondiale), ha assistito alla proiezione del suo tributo a Napoli, circondata da centinaia di persone letteralmente estasiate dalla visione del capolavoro che ha vinto il Globo d’Oro per il miglior documentario e che ieri ha ricevuto, dopo l’esibizione dal vivo di Clementino che ha interpretato la sua ode in rime dedicata a Napoli, l’ “Ischia Global Docu of the Year Award”.

Un momento poetico che resterà impresso ed inciso sulle pagine di storia più importanti del nostro paese per l’intensità delle emozioni vissute sprigionate dal magico magnetismo della coppia d’oro di Hollywood.

“Tutto è cominciato in questa meravigliosa isola che frequento da ormai 16 anni grazie a Pascal Vicedomini” afferma Trudie Styler dopo la standing ovation alla fine della proiezione – “questo film è partito da quest’isola con l’idea di raccontare Napoli. Il film è partito senza una sceneggiatura, sono le storie delle persone che ho visto e intervistato che hanno fatto questo film che è un omaggio a loro e devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a partire da mio marito Sting, per passare da Riccardo Monti persona essenziale per la realizzazione di questo documentario che mi ha fatto poi arrivare a Clementino. Mi chiedevo come fare per raccontare la storia di Napoli in maniera interessante ed accattivante. Poi ho pensato che solo con il rap potevo farlo e chi meglio di Clementino poteva farlo” conclude la regista.

Spazio poi all’energia e alla grinta della leggenda del rock italiano, Gianna Nannini (accompagnata da Letizia Toni che ha interpretato l’icona del rock femminile italiano ed ha ricevuto l’ “Ischia Global Breakout Actress of the Year Award”) alla quale è stato conferito un doppio premio, il prestigioso ‘Ischia William Walton Legend Award’ ed un secondo riconoscimento per la miglior colonna sonora dell’anno del film ‘Sei nell’anima’ tratto dall’autobiografia dell’artista ‘Cazzi Miei’ (2016) da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma.

“Questo premio è per Ischia” – ci tiene a precisare Gianna Nannini – “Questa isola meravigliosa è stata fonte di ispirazione dei pezzi più celebri che mi hanno portato al successo. Anni fa vi ho trascorso tanto tempo e mi ha trasmesso le vibrazioni e le emozioni giuste per scrivere grandi successi”.

La conclusione della serata ha visto la premiazione di Gaia Girace ( “Ischia Global Working Actress of the Year Award”) e Luca Barbareschi (“Ischia Global Art Award”).

“Sono ventidue anni che si rinnova questo importante appuntamento per la comunità di Lacco Ameno e per l’isola d’Ischia” afferma il sindaco Giacomo Pascale. “Grazie ai nomi illustri che amano la nostra isola e la Campania dando lustro alle nostre località nel mercato turistico nazionale ed internazionale. Questo è l’appuntamento più importante, grazie all’impegno di Pascal Vicedomini, che rinnova il legame antico che l’isola d’Ischia ha con il cinema sin dagli anni ’60”.

Foto Orlando Faiola

L’appuntamento con il cinema in piazza Santa Restituta, che rientra nella rassegna degli eventi di “E…state a Lacco Ameno”, continua fino al 14 luglio con le seguenti proiezioni gratuite:

9 luglio: UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani (Italia 2023) – 112’

10 luglio: RICCHI A TUTTI I COSTI di Giovanni Bognetti (Italia, 2024) – 90’

11 luglio: Omaggio a Lina Wertmuller GRAZIE LINA di Yari Gugliucci (Italia, 2023) – 18’

A seguire I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO di Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Ferruccio Martini (Italia, 2023) – 100’

12 luglio: LOOP di Luigi Russo (Italia, 2023) – 25’

Introduce il regista Gabriele D’Aquino

A seguire LA GUERRA DEI NONNI di Gianluca Ansanelli (Italia, 2023) – 96’

Introduce il regista

13 luglio: C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE di Massimiliano Bruno – 100’

Introduce l’attore Giampaolo Morelli

14 luglio: ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI

di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano (Italia, 2023) – 100’