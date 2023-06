Iscrizione alla D e piano mercato: le mosse dell’Ischia calcio

Una promozione voluta con programmazione, strappata alla concorrenza e conquistata con tenacia. Ora i primi assaggi al ritorno tra i grandi per l’Ischia. Dopo aver accantonato l’impresa dell’ultima stagione, sulla sponda gialloblù dell’isola fervono i preparativi per la prossima annata. Dalle attese novità societarie alla conferma dei vecchi sponsor con l’aggiunta di nuovi, passando per l’importante allestimento dell’organico che dovrà fronteggiare le varie tappe nel lungo e complicato viaggio nazionale. Si pensa al piano tecnico per la crescita del progetto, ma il club è alle prese anche con la documentazione da presentare per prendere parte al campionato.

L’Ischia, così come le altre squadre pronte ad assicurarsi un posto nella competizione della Serie D, deve formalizzare l’iscrizione: il periodo per completare l’iter partirà dal 10 luglio, con il termine ultimo fissato per il 14 luglio alle ore 18.00. Deadline di natura perentoria, decorsa la quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta. L’Ischia, nonostante il segnale di lavori in corso, sta accelerando per inoltrare tutta la documentazione valida ai fini dell’iscrizione. Il numero uno Pino Taglialatela, occupato a garantire un futuro importante e in trattativa per accogliere nuovi soci all’interno del sodalizio, si sta muovendo su più fronti per accertare la presenza dell’isola in Serie D. Consolidarsi tra le blasonate piazze non sarà un compito semplice, considerando altresì i costi di gestione e le spese: tuttavia l’ex portiere spinge verso la stabilità della sua Ischia a livelli sempre più elevati.

D’altro canto, il patron si è affidato completamente al suo tandem di valore per quanto concerne la questione sportiva. Da una parte il direttore sportivo Mario Lubrano, dall’altra Enrico Buonocore.

I due esponenti di spicco dell’area tecnica gialloblù, così come accade per i vertici societari, sono continuamente alla ricerca di migliorie rispetto alla costituzione del gruppo che verrà. Una buona base di partenza ci sarà, non tutti gli eroi della cavalcata promozione lasceranno il Mazzella. Qualcuno ha già svuotato il suo armadietto e si è allontanato, altri invece sono in attesa di un summit con la dirigenza per capire le intenzioni e le eventuali rispettive ambizioni. Dal gruppo strettamente isolano agli esperti dalla terraferma, nelle prossime ore si chiarirà la posizione di diversi interpreti della scorsa stagione. Matute, Florio, Chiariello e Mattera: sono questi i nomi sui quali si concentrerà maggiormente l’Ischia.

Si proverà a trovare un’intesa per il prosieguo del matrimonio, qualora non dovessero esserci i presupposti, si registrerà la separazione. In cima alla lista dei discorsi c’è soprattutto Simonetti, reduce da un’annata sorprendente in termini di gol. Un bottino per un ottimo rendimento personale che ha acceso le spie degli interessi di quattro ex avversarie: Pompei, Albanova, Ercolanese e Acerrana sono sulle tracce dell’esterno d’attacco. Una volta chiarito il futuro dei top del campionato andato in archivio, il ds Lubrano si concentrerà sul mercato in ingresso. Seguendo le indicazioni e i parametri forniti da Buonocore, il dirigente procidano sarà chiamato a rinforzare la rosa: diverse piste sondate, nomi top secret e riflettori puntati sullo scenario della quarta serie nazionale.

Incontri societari, formalità dell’iscrizione, conferma del vecchio blocco e operazioni in entrata: saranno settimane intense e calde per l’Ischia, pronta ad inaugurare l’estate con una serie di movimenti per alimentare ulteriormente l’idea di una squadra protagonista negli anni a venire.