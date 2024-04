Ischia, verrà aggiornato il piano comunale di emergenza. Adeguamento alla delibera regionale e alle disposizioni di Legnini

L’isola è stata aggregata in un unico Contesto territoriale di riferimento indicando Ischia quale comune di riferimento. L’ordinanza commissariale di febbraio scorso ribadisce la necessità di un coordinamento intercomunale

Il Comune d’Ischia deve procedere all’aggiornamento del Piano di emergenza alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Commissario delegato alla frana Giovanni Legnini sul coordinamento intercomunale e previste anche da una delibera regionale. Il Piano comunale di Protezione Civile era stato approvato nel 2021 dal Consiglio comunale.

Sta di fatto che l’Ordinanza n. 18 del 27/02/2024 di Legnini dispone tra l’altro: «…. Il Commissario delegato, al fine di dare concreta e spedita attuazione a quanto previsto all’art. 2 dell’Ordinanza n. 954/2022 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, provvede con la presente ordinanza all’emanazione di specifiche disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle pianificazioni comunali di protezione civile dei Comuni dell’isola di Ischia a seguito dell’evento calamitoso del 26 novembre 2022, anche in ottica di coordinamento intercomunale».

In tale ottica il conseguimento degli obiettivi di pianificazione di protezione civile prevede: «a) aggiornamento, armonizzazione e omogeneizzazione dei piani di protezione civile comunali che confluiranno nel piano di coordinamento intercomunale del contesto territoriale di riferimento dell’isola di Ischia; b) approvazione della struttura di piano intercomunale per tutti i Comuni dell’isola di Ischia; c) promozione, organizzazione ed attivazione di una struttura intercomunale dedicata alla protezione civile a supporto dei Sindaci e dei Comuni».

Il responsabile del Servizio 7 competente alla Protezione Civile, ing. Luigi De Angelis ha dovuto quindi attivarsi per l’aggiornamento, anche in qualità di rup. Prendendo atto che «l’isola di Ischia è stata aggregata in un unico Contesto territoriale di riferimento propedeutico alla definizione dell’Ambito Ottimale di Pianificazione dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 422 del 05/10/2021, indicando Ischia quale Comune di Riferimento».

Quindi ricorda che «ai sensi della normativa vigente i Piani di Emergenza Comunale sono obbligatori e costituiscono il fondamentale supporto operativo di riferimento per la gestione dell’emergenza, per l’individuazione di tutti i possibili scenari di rischio, a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata». Nonché richiama tutti i rischi a cui è soggetto il territorio isolano: rischi da frana, alluvione, erosione costiera, sismico, vulcanico e incendi boschivi.

Alla luce delle novità intervenute, è dunque necessario «introdurre la previsione della condivisione, fra i diversi Comuni, delle strutture essenziali per la gestione di una fase emergenziale pervenendo in tal modo ad una pianificazione intercomunale coordinata degli interventi di protezione civile; che per la gestione delle attività di protezione civile conseguenti all’aggiornamento dei piani comunali, nonché alla realizzazione del piano intercomunale dell’intera isola, sono necessarie adeguate attività di concertazione tra le diverse strutture comunali».

Il primo passo è proprio l’aggiornamento del piano di emergenza del Comune di Ischia e ovviamente tale compito andava affidato a professionista esterno. Il costo del servizio ammonta a 10.000 euro comprensivi di Iva e oneri previdenziali e dunque De Angelis ha proceduto con affidamento diretto sulla piattaforma telematica del Comune “TuttoGare”, contrattando con il geologo Romeo Mariano Toccaceli di Vibonati in provincia di Salerno. L’offerta presentata ammonta a 7.803,43 euro netti, ovvero una spesa complessiva di 9.900,99 euro. Il rup ha dunque proceduto ad approvare l’affidamento.

