Ischia: traffico insostenibile, serve una svolta | #4WD

La congestione stradale ad Ischia è un problema ormai annoso che causa problemi a tutti. Non entrerò nel caso specifico, così come pure ho fatto in altre occasioni, ma questa volta mi limiterò a considerazioni di carattere generale.

Stiamo morendo di traffico! Il traffico ha un impatto negativo sulla qualità della vita di tutti gli abitanti e dei turisti di Ischia. I disagi sono molteplici, tra cui tempi di percorrenza più lunghi sia per gli spostamenti in centro che per quelli tra i comuni, l’inquinamento atmosferico e l’aumento del rischio incidenti.

È necessario trovare soluzioni concrete per risolvere questo problema, investendo in nuove strade e in infrastrutture di trasporto pubblico, promuovendo la mobilità sostenibile e, comunque, alternativa, in forme quali il car sharing, il bike sharing, i taxi condivisi e le navette ecologiche h24. Andrebbero poi implementate politiche di traffico intelligente da gestire con l’ormai indispensabile aiuto della tecnologia applicata, coinvolgendo società altamente specializzate che già operano con successo nelle più prestigiose località europee.

La soluzione al problema del traffico a Ischia richiede un impegno da parte di tutti, dalle istituzioni locali ai cittadini. Solo con un lavoro di squadra sarà possibile trovare soluzioni efficaci e durature. In particolare, i comuni di Ischia dovrebbero lavorare insieme per trovare soluzioni condivise. È necessario un piano di mobilità integrato che tenga conto delle esigenze di tutti i comuni ed i loro abitanti, ma che al tempo stesso non sacrifichi l’obiettivo principale sull’altare della solita clientela politica. E proprio per questo, è necessario coinvolgere la cittadinanza nel processo di pianificazione, per ottenere preziose informazioni e suggerimenti che possano aiutare la riuscita di tale importante processo senza provvedimenti inaspettati o semplicemente “calati dall’alto”.

Scrivo queste cose sì per l’ennesima volta, ma il dieci di ottobre. Intendo dire che ci troviamo in un momento dell’anno in cui questa criticità si avverte solo in determinate zone dell’Isola e in fasce orarie ben precise. Non a caso, l’obiettivo sarebbe quello di affrontare il problema per tempo, in vista della prossima stagione turistica. E non ditemi che sogno, perché tra un po’ l’insonnia da preoccupazioni ci impedirà anche quello!