Ischia, studentessa positiva. Ad oggi, nessuna paura per scuola e studenti

Questa è una storia che va trattata con assoluta serietà. Da giorni gira una voce circa la positività di una giovane studentessa dell’isola d’Ischia. Una normale positività che, però, con le angosce legate alla ripartenza della scuola, ci lascia col fiato sospeso.

Per affrontare nel migliore dei modi la vicenda, è necessario partire dall’analisi delle linee guide. Alcuni esperti del mondo della scuola ci hanno confermato che vengono considerati “contatti stretti” quei contatti che avvengono entro le 48 ore precedenti dall’esecuzione del tampone.

Stando a diverse comunicazioni (non ufficiali, ndr) la conferma della positività di questa studentessa, assente dalla scuola fin da giovedì 1 ottobre, è arrivata nelle giornata odierna, mercoledì 7! Quindi ben oltre le 48 per poter considerare la classe come “contatti stretti”.

Si tratta, quindi, di un normale caos Covid come tanti altri ai quali, ovviamente, auguriamo la guarigione più veloce.

Per le notizie in nostro possesso, mentre scriviamo, non c’è nessuna “scuola chiusa” e nessuna “classe in quarantena”.

Questa è l’occasione per ricordare e rimarcare, ancora una volta, quanto sia importante indossare correttamente la mascherina protettiva, detergersi spesso e bene le mani e prediligere un costante distanziamento dalle altre persone.