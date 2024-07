Ischia Ponte, Luglio e Agosto il borgo in festa cambia veste: sarà il martedì 

C.S. |L’ormai storica manifestazione che accompagna tutte le estati di Ischia ponte dal 2017 ad oggi con cadenza settimanale realizzata dalla APS Borgo di Ischia Ponte in collaborazione con l’ AICOM ha deciso di spostare il classico giorno di venerdì al martedì per i mesi di Luglio ed Agosto. L’idea era nell’aria già a partire dalla passata edizione, ci spiega il presidente dell’associazione APS Lucio D’Orta, dopo diversi confronti coi commercianti del borgo si è deciso di puntare al martedì nei mesi “caldi” dell’estate per ottimizzare l’affluenza. Il venerdì è stato per anni una garanzia che ha consentito di far crescere le attività del luogo e di creare contenuti, divertimento, arte e ha consolidato, nel tempo, migliaia di presenze tra turisti e compaesani. La “scommessa” del martedì è solo un cambio momentaneo di giorno che aiuta sia i commercianti sia il pubblico di poter godere al meglio delle bellezze del borgo, considerando che sull’isola il martedì è un giorno non così pieno di eventi, abbiamo deciso di dare un’ alternativa.



Il primo martedì di Luglio ha rappresentato un ottimo inizio di questa nuova impresa, con moltissime persone accorse per le strade del borgo per gustarsi una serata tra musica, divertimento e tanto altro puntando a crescere sempre di più.

Non resta altro che vederci tutti i martedì di Luglio e Agosto e riprendere a Settembre con nuove formule che stiamo studiando. Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme, come sempre abbiamo fatto e sempre faremo.