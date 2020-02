Ischia. Piscina, quell’affidamento poco… ETICA alla ditta amica della consigliera comunale

La tormentata vicenda della piscina comunale di Ischia, rimasta a lungo chiusa prima della riapertura, mette in luce l’ennesimo affidamento diretto alla ditta amica da parte dell’Amministrazione di Enzo Ferrandino. In questo caso si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di componenti dell’impianto di condizionamento, affidati dal rup arch. Aniello Ascanio alla ditta “E.T.I.C.A.” di Luigi Mazza. Impresa vicina alla consigliera Carmen Criscuolo. Il tutto per un importo contrattuale di 5.970 euro.

Nella determina di affidamento Ascanio scriveva «che è imminente l’apertura della Piscina Comunale per lo svolgimento delle attività della stagione sportiva 2019/2020; che è necessario procedere con estrema urgenza ad un intervento di manutenzione e alla fornitura con successiva sostituzione di alcune componenti impiantistiche dell’impianto di condizionamento, per permettere il prima possibile la ripresa delle attività sportive nella Piscina Comunale».

Motivando come al solito con un’urgenza di comodo l’affidamento diretto: «Stante l’urgenza dell’intervento e la necessità di eseguire in maniera celere gli interventi», il cui costo è sotto la soglia dei 40.000 euro.. E così è stata contattata per le vie brevi appunto la “E.T.I.C.A.”, che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo stimato dei lavori di 6.285 euro. Dunque 5.970 euro, che aggiunta l’Iva portano a una spesa di 7.284,31 euro.

Per procedere a: «Verifica parametri funzionamento; Verifica corretta lettura sonde pressione e temperatura; Presa visione software di gestione; Misure elettriche per verificare eventuali corto circuiti, o dispersioni, sugli azionamenti; Sostituzione filtri aria ripresa e mandata; Parametrizzazione; Prove di funzionamento; Relazione tecnica».

Offerta ritenuta vantaggiosa per il Comune. E Ascanio in determina scrive anche che «il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune di Ischia, che attraverso l’affidamento in oggetto , colma la necessità di provvedere alla tenuta in efficienza dell’impianto di condizionamento aria della Piscina Comunale sita in via Michele Mazzella».

Tante belle parole per giustificare l’ennesimo affidamento diretto “politico”.

Sempre per questo intervento urgente, il Comune aveva affidato lavori «in quota alla manutenzione delle tubature di aspersione dell’impianto di condizionamento mediante arrampicata con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi» alla ditta specializzata “Garden Service” di Giovanni Palomba per un importo di 600 euro oltre Iva. I lavori sono stati regolarmente eseguiti, come attestato dal rup, e dunque si è proceduto alla liquidazione della fattura per un importo di 732 euro Iva compresa.