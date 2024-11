Ischia, nuova ordinanza per le ZTL

Una ulteriore modifica agli orari delle Ztl a Ischia, in vigore dal 16 novembre.

Con propria ordinanza infatti il comandante della Polizia Locale Chiara Romano ha fissato i nuovi orari di funzionamento, più adeguati alla stagione invernale: «VIA IASOLINO – ZTL 1 (Via Iasolino – Piazzale Trieste) e ZTL 2 (Via Iasolino – Piazza A. Reggia) Non attive.

VIA PORTO – RIVA DESTRA – ZTL 3 (Via Porto) tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00; VIA ROMA E CORSO VITTORIA COLONNA – – ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca), – ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi), – ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo) Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00; ISCHIA PONTE – – ZTL 7 (Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo), – ZTL 8 (Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana) Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00».

Come è prassi, viene precisato che queste disposizioni «possono essere modificate in qualsiasi momento, con provvedimento equipollente, qualora le misure in essa adottate dovessero rilevarsi, per motivi contingenti o connessi alla stagione turistica, inadeguate o insufficienti o, comunque non corrispondenti alle esigenze». Come pure «possono essere soggette a variazioni in caso di necessità e urgenze connesse ad avverse condizione meteorologiche o ad esigenze scolastiche».