Ischia, nominati i sette ausiliari del traffico della “SIS”. Il decreto del sindaco Enzo Ferrandino

Con buona pace delle cinque ex ausiliarie del traffico il cui licenziamento da parte della “Publiparking” è stato “ratificato” dal Tar, con l’avvento della SIS sono stati nominati sette nuovi ausiliari che prendono il loro posto. La nomina come è prassi è avvenuta con decreto a firma del sindaco Enzo Ferrandino. In premessa il primo cittadino ricorda la nuova organizzazione del servizio e che con la delibera di Consiglio comunale del 23 maggio sono state definite le linee guida «per l’attivazione e la gestione di servizi di aree di sosta a pagamento senza custodia;

che la “S.I.S. segnaletica industriale stradale Srl” è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica per i servizi di supporto tecnico e manutentivo necessari alla gestione della sosta a pagamento senza custodia e dei programmi gestionali mediante l’impiego di personale (ausiliari del traffico), in aggiunta al personale della Polizia Municipale, cui devono essere demandate le attività di sanzionamento, rilascio abbonamenti e tutti i servizi connessi alla sosta a pagamento, nonché ulteriori servizi di supporto alle attività della Polizia Municipale e le funzioni di informazione turistica almeno in lingua inglese circa il funzionamento del servizio e i luoghi di particolare interesse turistico del territorio comunale, giusta determina di aggiudicazione del Responsabile del Servizio dell’11/06/2024». Un’aggiudicazione per ora limitata a sei mesi.

La ditta di Corciano in provincia di Perugia ha ora comunicato i nominativi dei dipendenti che, a seguito di corso di formazione sono risultati idonei ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Agli stessi può quindi essere attribuita la qualifica di ausiliare del traffico con le funzioni «di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento perla sosta regolamentata ed a pagamento», compresa la competenza all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo e contestazione immediata della violazione. E con relativa attribuzione di pubblico ufficiale. Il decreto sindacale nomina dunque ausiliari del traffico Boccanfuso Vincenzo, Caianello Manuel, Scotti Lucia, Di Spigna Stefano, Longobardi Vincenzo, Ambrosino Patrizia, Cassano Rita.