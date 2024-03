Ischia, MSC e Andar per Cantine: nuova partnership con la compagnia crocieristica 

Importanti novità in vista per la sedicesima edizione di Andar Per Cantine, la manifestazione enogastronomica ideata e promossa dalla Pro Loco Panza d’Ischia che si svolge sull’isola d’Ischia come da consuetudine nel mese di settembre.

In occasione della BMT che si è inaugurata nella giornata di ieri, venerdì 16 marzo alla Mostra d’Oltremare, si e’ suggellato un importante accordo con la compagnia crocieristica MSC, che domina la top 10 delle società di navigazione mondiali.

A seguito di un incontro avvenuto tra l’ideatore della manifestazione Leonardo Polito accompagnato dal consigliere Francesco Angelino, e il Cruise Ambassador di MSC Domenico Barra, dirigente della Regione Campania sezione Turismo insieme al Managing Director Italia di MSC e il dr. Leonardo Massa Vice Presidente MSC Italia, si sono gettate le basi per una proficua collaborazione volta alla promozione turistica dell’isola d’Ischia e delle tradizioni ad essa legate nel mondo crocieristico internazionale.

“Siamo davvero lieti di annunciare questa nuova collaborazione che si sta avviando con una delle compagnie di navigazione più importanti al mondo grazie al dialogo proficuo con il dott. Domenico Barra, esperto di Turismo. E’ un’occasione imperdibile per la promozione internazionale dell’ isola d’Ischia e delle tradizioni enogastronomiche e culturali ad essa legate” afferma Leonardo Polito all’indomani dell’incontro.

“Tutti i dettagli sono in via di definizione e presto sveleremo gli accordi intrapresi e le prossime date di Andar per Cantine che si afferma sempre più come manifestazione che promuove la storia, la cultura e le tradizioni della nostra isola apprezzata dal pubblico nazionale ed internazionale”.