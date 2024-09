ISCHIA-MARTINA la diretta testuale

Tutto pronto per ISCHIA-MARTINA al Campo “Domenico Iorio” di Casalnuovo per la gara valida per la 2a giornata del girone H del campionato di Serie D.

LE FORMAZIONI

ISCHIA: Zandri, Florio, Trofa, Mattera Gio, Mattera Giù, Pastore, Quirino, Giacomarro, Favetta, Battista, Patalano. A disp: Iannaccone, Montanino, D’Anna, Chiariello, Gadaleta, Padulano, Tuninetti, Talamo, Maiorano. All. Corino

MARTINA CALCIO: Figliola, De Angelis, Llanos, Silvestros, La Monica, Russo, Tuccitto, Mastrovito, Zenela, Carucci, Piarulli. A disp: Lotito, Lupo, Perrini, Carfagna, Maffei, Marinelli, Resouf, Mancini, Ievolella. All. Pizzulli

TERNA ARBITRALE: Sig. Andrea Prencipe di Tivoli. Assistenti: Marco Bosco di Roma 2, Matteo Panella di Ciampino

L’Ischia parte con il piglio giusto fin dal fischio di inizio, ma è il Martina che conquista il primo calcio d’angolo.

2′ Peppe Mattera apre da lontano una via per Battista che arpiona la palla e da vicinissimo prova a calciare ma la palla è alta.

4′ Dalla desta Tuccitto apre dalla desta dopo essersi smarcato dalla marcatura di Pastore. Il suo cross è fermato a terra da Zandri.

5′ Occasionissima Martina. Mastrovito corregge di testa sul traversone che arrivava dalla sinistra. Zandri è bravo a metterci a mano, ma gli viene in aiuto la traversa. Brividi in campo per i gialloblu!

12′ Florio, dalla sinistra, vede posizionato in area Quirino e gli serve una palla alta. L’attaccante gialloblu salta ma non è coordinato, colpisce male e la palla viene recuperata dal numero uno ospite.

17′ Ammonito Russo (Martina) per una sbracciata che ha colpito al volto Giovanni Mattera

18′ Ammonito Giacomarro (Ischia)

23′ Traversa Martina. Silvestro colpisce da distanza ravvicinata al termine di un’azione partita con un evidente spinta ai danni di Giovanni Mattera. Sul tiro Zandri si aiuta con la traversa della porta.

Quando è trascorsa la metà del primo tempo, in campo si è vista un’Ischia sicuramente più determinata nel cercare l’area avversaria, ma non ha creato nessuna occasione vera e propria. Un solo intervento di Figliola. Il Martina, invece, ha costruito di più, ma saputo tessere trame di gioco più organizzate e, fino al minuto 28′, può contare sul suo taccuino ben due traverse.

28′ Primo calcio d’angolo per l’Ischia.

31′ Calcio d’angolo Ischia

36′ Calcio d’angolo Ischia

37′ Figliola si stende in tempo e bene sul tiro di Battista arrivato dall’angolo sinistro dell’area di rigore.

1 minuto di recupero

Finisce il primo tempo sullo 0-0. L’Ischia ha creato poco ma col passare dei minuti cresce di intensità e di volontà. I primi 45 minuti, tuttavia, hanno visto un Martina Calcio più attenta e più pericolosa. Nonostante le indicazioni di Buonocore, l’Ischia ha tentato più volte di raggiungere l’aria avversaria con lanci lunghi. Ma senza la fortuna che si potesse immaginare.

SECONDO TEMPO

46′ Piarulli colpisce bene il traversone che arriva dalla destra ma per il Martina non arriva il gol. La palla va fuori senza impegnare Zandri

47′ Calcio d’angolo Ischia