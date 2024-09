ISCHIA-MARTINA 0-3. Partita disastrosa, si salva solo Florio. Male tutti, Favetta e Patalano insufficienti. LE PAGELLE

Una brutta e opaca Ischia si arrende al Martina allo stadio Iorio di Casalnuovo. I gialloblù non replicano quanto mostrato a Brindisi pochi giorni prima e incassano una sonora sconfitta tra le “mura amiche”.

Zandri 5.5 – Trova di nuovo posto nello scacchiere titolare, vincendo il ballottaggio con Iannaccone. Può fare meglio nella circostanza che porta al raddoppio ospite, ma la sfera gli rimbalza davanti e lo beffa. Incolpevole sulle altre reti. Seconda apparizione stagionale e ancora niente clean sheet per il giovane under tra i pali.

Florio 6 – In una domenica disastrosa per i colori gialloblù, il terzino destro è il migliore in campo. Da una sua iniziativa nasce l’azione più ghiotta per gli isolani: riceve dalle retrovie e mette al centro un pallone delizioso, i compagni non sfruttano l’opportunità. Non manca mai il suo apporto nella doppia fase di gioco sulla corsia destra. Ancora una prestazione positiva.

Mattera Giuseppe 5 – Una prova che rispecchia la giornata dell’Ischia. Il condottiero della difesa va in affanno sulle giocate degli avversari e la squadra soffre. Perde il duello con La Monica in occasione del vantaggio biancazzurro: complice un tocco irregolare del calciatore avversario, il centrale perde la coordinazione e spiana la strada alla ripartenza.

Pastore 5 – Voto simile al compagno di reparto. Probabilmente è la prestazione peggiore da quando indossa la casacca ischitana. Nel primo tempo prova a contenere gli attaccanti del Martina, nella ripresa va in apprensione più volte e nel finale sbaglia su La Monica, autore della terza marcatura dei pugliesi.

Mattera Giovanni 5 – Più propositivo nella frazione iniziale. Quando il reparto sbanda non riesce a dare continuità sulla corsia mancina. Non mancano gli errori in fase di appoggio o di misura nei cross. La condizione è ancora distante da quella ottimale, a Casalnuovo si registra un passaggio a vuoto, come il resto del gruppo.

Trofa 5.5 – Il capitano cerca di tenere alta l’attenzione dei compagni, tentando di dare il solito e valido contributo nelle due fasi. Accompagna con meno insistenza perché deve fare i conti con i centrocampisti avversari, rapidi a capovolgere la manovra. Lascia il campo attorno all’ora di gioco (59’ Talamo 5 – Lo staff decide di rinforzare la batteria offensiva, ma l’attaccante non lascia traccia sul match).

Giacomarro 5 – Una sventagliata interessante per Florio e poco altro. In copertura arriva in ritardo, complice la velocità dei biancazzurri. Nella costruzione del gioco non fa mancare le sue idee, ma la domenica appare stregata e sono pochi i rifornimenti per i terminali offensivi. Ha abituato alle sue incursioni al limite dell’area, ma contro il Martina sono nulle.

Patalano 4.5 – Non fa meglio dei compagni di reparto, anzi. Ad inizio ripresa si divora una clamorosa palla gol, calciando alle stelle da posizione ravvicinata. Un semplice tap-in che cambia il volto della gara: è in quel momento che l’Ischia si spegne. Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni (74’ Gadaleta 5.5 – Entra in un momento delicato della sfida, non trova il guizzo per poter incidere).

Battista 4.5 – Determinante in Coppa contro l’Acerrana, illuminante al Fanuzzi di Brindisi. Il Martina lo conosce e gli limita lo spazio da poter attaccare. Non affonda mai il colpo, non ci sono spunti in rifinitura e la prestazione è insufficiente. Non è in giornata, si nota: Corino decide di sostituirlo dopo oltre un’ora anonima (66’ Padulano – Poco dopo il suo ingresso l’Ischia subisce il gol e deve ridisegnarsi. Non un impatto semplice).

Favetta 4.5 – In Puglia è decisivo con la rete che consegna alla sua squadra il primo successo in campionato. A Casalnuovo è tra i giocatori più in difficoltà: arriva spesso in ritardo sui traversoni, viene marcato costantemente dai centrali biancazzurri e i tentativi sono sporcati dalle deviazioni degli ospiti. Mai realmente pericoloso, buca l’intervento nell’occasione migliore dei gialloblù.

Quirino 5 – Un colpo di testa, da dimenticare, e poco altro. Neanche la sua vivacità può ribaltare una gara complicata. Performance sottotono per il duttile esterno isolano, sostituito nella parte iniziale del secondo tempo (59’ D’Anna 5.5 – Pochi spunti sulla trequarti, da rivedere l’approccio).

Buonocore/Corino 4.5 – L’Ischia sbaglia completamente l’atteggiamento ed esce meritatamente sconfitta dall’impianto napoletano. Il Martina costruisce due occasioni nitide nel primo tempo, soltanto i legni salvano i gialloblù. Nella ripresa il gruppo molla dopo il gol incassato, non reagisce e va completamente in tilt. Bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi per evitare altri passi falsi.