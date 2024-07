Ischia interessata all’esperto Feola. Arriva la freccia Gadaleta per la batteria under

L’Ischia entra nel vivo dell’estate. Calciomercato, ripresa della preparazione e primi impegni in programma a fine agosto, la macchina gialloblù riparte e pensa ai prossimi movimenti. Il club è al lavoro per completare l’organico di mister Enrico Buonocore e il direttore sportivo Mario Lubrano è alla ricerca di profili funzionali all’idea di gioco e al progetto isolano. In entrata l’area tecnica sta trattando per un altro profilo over che andrebbe a rinforzare ulteriormente il centrocampo.

La dirigenza infatti è sulle tracce di Andrea Feola, classe ’92 di Carbonia. L’esperto mediano è uno degli obiettivi e il diesse sta provando l’affondo decisivo per anticipare la concorrenza. Il trentaduenne è reduce dal campionato con la Fidelis Andria: nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze e una rete. In passato ha vestito anche le maglie di Barletta, Casarano, Bari, Olbia, Arezzo, Trapani e Selargius. Il calciatore sardo ha indossato pure la divisa della Casertana, per l’unica avventura in Campania: in rossoblù ha giocato 33 gare. Si tratta di un profilo di grande esperienza: 160 partite disputate in Serie D, 83 in Lega Pro e 30 in Serie B. Lubrano cerca l’accordo per regalare a Buonocore un altro rinforzo di spessore in vista del prossimo campionato in quarta serie.

Come raccontato nelle scorse ore, Simone Di Meglio cambia casacca e si trasferisce alla Vibonese. Si è chiusa, dopo appena un anno, la sua parentesi ischitana. I gialloblù stanno accelerando per assicurarsi pedine under, l’obiettivo è definire la batteria dei giovanissimi in tempi piuttosto brevi.

La società accoglie il diciottenne Alessandro Gadaleta (spegnerà diciannove candeline il 30 luglio, ndr), vecchia conoscenza del calcio isolano. Il classe 2005, dopo il campionato affrontato con la Nocerina, può potenziare la rosa di Buonocore. Con i molossi ha totalizzato 12 presenze e un gol spettacolare contro il Gladiator, per lui anche un brutto infortunio con la frattura del perone e una stangata da parte del Giudice Sportivo con una squalifica di quattro giornate per espressioni offensive verso l’assistente arbitrale. Gadaleta ritrova l’amico Quirino all’Ischia, i due hanno trascinato il Procida nel campionato di Promozione Campania di due anni fa: agli ordini di Simone Lubrano Lavadera, i due calciatori si resero protagonisti di un rendimento superiore alla categoria e attirarono i riflettori della Serie D.

Il ds gialloblù non si fermerà qui e i nuovi movimenti riguarderanno il reparto dei portieri. Tra i pali due 2006 si divideranno il ruolo e daranno vita ad una sana competizione, tra i calciatori di movimento invece ci saranno un 2005 (Pengue e Castagna attualmente in gruppo, Gadaleta un potenziale innesto) e un 2004, anche in questo caso sono previste novità considerata la sola presenza di Quirino in squadra. Sono in corso valutazioni, ma l’Ischia vuole chiudere gli affari e inserire ulteriori volti nello spogliatoio.

Si avvicina intanto la ripresa dei lavori in campo, domenica 28 luglio ci sarà lo start al ritiro.

I gialloblù raggiungeranno Bastia Umbra dove si alleneranno fino al 13 agosto, dopo la pausa di Ferragosto la squadra si sposterà nel napoletano per la seconda parte della preparazione: allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo di Cercola l’Ischia continuerà le sue sedute in vista della partita d’esordio, in programma il 25 agosto e valida per il primo turno di Coppa Italia di categoria. Nei prossimi giorni inoltre il Dipartimento Interregionale svelerà anche la composizione dei gironi di Serie D, il team di Buonocore conoscerà il suo futuro durante il soggiorno in provincia di Perugia.