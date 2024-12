Ischia, gara aggiudicata per le barriere architettoniche alle materne

Il Comune d’Ischia ha aggiudicato la gara per l’abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole materne. Nello specifico, i lavori denominati “Interventi volti al superamento delle barriere architettoniche nel plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia “Onofrio Buonocore” e Scuola dell’Infanzia Cap e fierr”. Per questo intervento dal costo complessivo calcolato in 250.000 euro, l’Ente beneficia di un contributo specifico della Regione Campania per l’importo di 175.000 euro, mentre la rimanente parte di 75.000 euro è a carico del bilancio comunale.

Per l’appalto per i due plessi rispettivamente di Via Nuova Cartaromana e Via dell’Amicizia è stata scelta la procedura negoziata senza bando sulla piattaforma telematica TuttoGare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esperendo prima l’indagine di mercato preliminare finalizzata alla selezione di almeno cinque operatori economici da invitare. L’importo a base d’asta ammontava a 172.756,26 euro.

Alla procedura negoziata sono stati invitati 20 operatori, ma solo due hanno presentato offerta e sono stati ammessi. Il rup, la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, ha aggiudicato i lavori all’impresa “Tecno Futura Costruzioni” di Marano di Napoli per l’importo di 167.409,45 euro oltre oneri di sicurezza e dunque per l’importo contrattuale di 175.272,45 euro oltre Iva. Essendo stati positivamente verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione è efficace.