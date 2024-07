Ischia, Festa di Sant’Anna: le novità della 92^ edizione

Tutto pronto per la 92^ edizione della Festa a Mare gli Scogli di Sant’Anna che si terrà venerdì 26 luglio come di consueto nell’incantevole Baia di Cartaromana legata all’antico culto per la santa protettrice delle partorienti.

Torna sull’isola d’Ischia l’attesissima Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, l’evento clou dell’estate ischitana che amalgama fede e antichi riti popolari, storia e tradizione.

Il consolidato format dell’evento, che vede la sfilata delle barche allegoriche in primo piano nella suggestiva Baia di Cartaromanaresta invariato e prenderà il via dalle 21:00 circa e culminerà con la simulazione dell’incendio del Castello Aragonese e gli immancabili fuochi piromusicali.

Quattro le barche in gara realizzate dalle associazioni ANS DivingIschia, Associazione Aldebaran Turismo e Cultura,Associazione P.I.D.A. e Pro Loco Lacco Ameno, i cui temi e dettagli saranno svelati nella conferenza stampa che si terrà ad Ischia Ponte lunedì 22 luglio alle ore 11:00 e sarà anche occasione per ufficializzare anche la composizione della giuria.

“La Festa di Sant’ Anna evoca una forte tradizione storica e religiosa nella nostra comunità ed esprime la vera anima dell’ischitano. L’edizione di quest’anno, seppur in maniera rinnovata, fortifica il tratto legato alla tradizionale sfilata delle barche, fulcro della Festa, per trasmetterla alle nuove generazioni attraverso la partecipazione del mondo della scuola grazie al progetto Scuola Viva ‘Impara l’arte e mettila in barche’. Questo consente di far sì che i nostri giovani siano il volano per lo sviluppo futuro della festa che appartiene a tutta la comunità isolana. Un altro significativo sguardo al futuro rappresenta l’inserimento di una giuria social che vede la partecipazione di un micro gruppo di influencer specializzati nella promozione di nuove destinazioni e di itinerari esperienziali. In questo modo la nostra Festa e l’isola d’Ischia travalicherà i normali confini terreni per viaggiare nell’etere” dichiara il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.

NOVITA’: LA TRADIZIONE CHE GUARDA AL FUTURO

Le grandi novità di questa 92^ edizione riguardano innanzitutto il coinvolgimento concreto del mondo scolastico, poi la presenza di un ospite di rilevanza nazionale e internazionale come chef Bruno Barbieri e per la parte artistica spicca l’esibizione di una giovane cantante emergente: Marta Viola, 15 anni, vincitrice tra l’altro del talent “Io Canto Generation”. Non meno importante è la svolta “social” che avrà la festa in chiave comunicazione grazie all’impegno della neonata DMO Ischia che ha previsto la partecipazione di cinque influencer del settore “travel”, i quali comporranno un’inedita giuria “social” che assegnerà un proprio premio anche con l’interazione del pubblico del web; l’obiettivo è quello di far conoscere attraverso i social e in particolare attraverso il pubblico degli influencer non solo la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna ma soprattutto l’isola d’Ischia.

“La 92° edizione della Festa di Sant’Anna è pensata per valorizzare e promozionare l’opera dei costruttori delle barche allegoriche, protagoniste indiscusse della serata e dalle quali ha origini l’antico rito della serata che negli anni ha subito tante evoluzioni. Lo sguardo volto al futuro è rappresentato non solo dalla presenza attiva delle nuove generazioni che affiancheranno i costruttori, ma anche dalla presenza della giuria social composta da cinque influencer scelti per l’alto tasso d’interazione che attraverso il loro personale racconto sul web promozioneranno la bellezza e la magia di una Festa che negli anni si impone quale evento principe per il coinvolgimento delle maestranze dell’isola intera. Si è voluto poi mettere in risalto anche il piatto tipico della festa, la rinomata parmigiana di melenzane e a tal proposito sarà ilnoto Chef Barbieri ospite della serata, a ‘giudicarla’ “. Precisa l’assessore Luigi Di Vaia

PROGETTO SCUOLA VIVA: RETE SINERGICA TRA SCUOLE E TERRITORIO

A proposito di scuole, la sfida storica che sembra essere stata finalmente vinta è quella del coinvolgimento dei giovani nella Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna affinché gli storici costruttori possano tramandare quella che è una tradizione da tutelare e trasferire alle future generazioni. L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dall’Assessore regionale Lucia Fortini rientra nell’ambito del progetto di Scuola Viva Azioni di Accompagnamento “Impara l’arte e mettila in barche” che vede il Liceo Buchner di Ischia come scuola capofila grazie all’impegno della dirigente Assunta Barbieri, ma che coinvolge altri dieci istituti del territorio, anche oltre i confini dell’isola, conla partecipazione di scuole di Bacoli, Procida e Capri. Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti in laboratori creativi per la realizzazione dei bozzetti, ispirati alle tradizioni isolane, in preparazione delle barche per la sfilata a mare ed altri eventi di socializzazione e animazione territoriale. I temi scelti dagli allievi spaziano dall’attualità, alla cultura marinara, alla sostenibilità ambientale e proiettano la storia della festa di S. Anna nella contemporaneità attraverso un autentico protagonismo dei giovani. Una rete sinergica tra scuole e territorio che abbraccia il golfo partenopeo e che si propone di promuovere il mare come risorsa culturale e ambientale, con un’attenzione particolare ai mestieri, ai riti e alle tradizioni.

La Festa a mare agli scogli di Sant’Anna è un evento unico al mondo, una festa popolare che celebra il mare e che ricompone nella forma spettacolare del rito collettivo le innumerevoli tracce di usi e consuetudini con cui gli ischitani nel tempo hanno costruito la propria identità culturale.

Nelle prime fasi del progetto, sotto la guida degli esperti, gli studenti hanno svolto un percorso di ricerca sulle origini e sui luoghi della Festa, per poi dedicarsi allo studio dello sviluppo della barca allegorica e delle sue caratteristiche.

La presentazione dei bozzetti ha concluso qualche settimana fa il percorso di laboratorio dedicato alla barca allegorica, un vero e proprio cantiere interdisciplinare dove gli studenti degli Istituti Superiori coinvolti, in questa prima annualità provenienti dal Liceo artistico Buchner e dall’Istituto Mattei, hanno lavorato insieme elaborando proposte, soggetti e disegni per le barche allegoriche della Festa. Un ulteriore momento di coinvolgimento attivo degli studenti di diversi istituti è in programma nel giorno della festa con diverse attività.

“Il progetto è stato da me pensato con l’aiuto del progettista Salvatore Ronga e mette in evidenza gli antichi mestieri del mare abbracciando tutto il Golfo di Napoli con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni non solo le nostre tradizioni ma anche gli antichi mestieri” afferma la dirigente Assunta Barbieri

TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA FESTA: CHEF BARBIERI, LA PARMIGIANA E LA GARA CULINARIA.

Nell’ambito dello studio e degli approfondimenti degli studenti sulla Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, oltre agli aspetti storici e culturali e soprattutto artistici, si è ritenuto coinvolgere gli studenti anche nella tradizione enogastronomica legata alla data del 26 luglio. La parmigiana di melanzane, oltre ad essere una tipicità della cucina mediterranea, risulta essere il piatto tipico della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, una prelibatezza che viene gustata in diverse modalità sia dai bagnanti che attendono l’inizio della festa sugli scogli della Baia di Cartaromana sia dalle persone che vivono in barca l’intera giornata del 26 luglio. Dunque, oltre ad uno studio della storia e della ricetta di questo piatto, gli studenti si diletteranno nella preparazione della Parmigiana di Melanzane con il supporto, la supervisione e infine la “valutazione/spettacolo” del noto chef stellato Bruno Barbieri, il quale seguirà gli studenti nella fase di preparazione del piatto ma soprattutto, nella veste di special guest della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, simulerà – insieme a cinque prescelti – una gara di cucina nella splendida Baia di Cartaromana nel corso della serata del prossimo 26 luglio. La presenza di chef Barbierinon è legato solo alla “cucina” di Sant’Anna: la sua presenza all’evento vuole essere un ulteriore veicolo – così come per la giuria social – per accrescere la notorietà della festa.

LA GIURIA SOCIAL E IL VOTO DA CASA

Da mesi la neonata DMO ISCHIA è impegnata in una serie di attività che hanno come obiettivo comune quello di riorganizzare il settore turistico e di promuovere la destinazione Ischia. Già nelle scorse settimane sono stati ospitati sul territorio microinfluencer che vantano un alto engagement rate (tasso d’interazione) e che sono specializzati nella promozione di nuove destinazioni e di itinerari esperienziali. In questa ottica, per la 92°edizione, si è deciso di creare una giuria social con cinque componenti che conosceranno l’isola già nei giorni precedenti alla festa raccontandola attraverso la creazione di diversi contenuti social. Lo stesso avverrà durante la serata del 26 luglio, quando saranno pubblicate stories in live, e nei giorni successivi con altri contenuti attraverso cui mostrare i momenti salienti e più emozionanti di quella che resta una festa unica L’altra novità importante è la nuova possibilità data anche al pubblico da casa che potrà votare la barca preferita attraverso un sondaggio che sarà aperto tra le stories della pagina instagram@visitischia.official (dove saranno pubblicati contenuti in live sulla festa) in una finestra di 20 minuti a partire dal termine dell’ultima esibizione. Il voto del pubblico contribuirà alla classifica degli influencer che assegnerà il nuovo premio “social”.

EVENTI COLLATERALI

Anche quest’anno la Festa di Sant’Anna, oltre alla giornata del 26 luglio e a quella del 25 luglio (dedicata al culto e alle partorienti e che vedrà rinnovarsi l’antico rito della celebrazione della S. Messa presso la chiesetta incastonata tra gli scogli di Sant’Anna nella baia di Cartaromana), prevede anche alcuni eventi che affiancano la programmazione principale. Un primo evento che vede protagonisti gli artisti ischitani ha già preso il via e proseguirà nell’attesa della festa. Poi gli altri appuntamenti sono concentrati sul 24 luglio. A partire dalle 20:00 “Ischia Talent Show” in compagnia di artisti ischitani. Nel pomeriggio, alle ore 18:30 andrà in scena “C’era una volta…il Borgo di Ischia Ponte”. Percorrendo le antiche vie del Borgo di Ischia Ponte tra le Chiese, gli Antichi Palazzi e le Botteghe d’arte è possibile immergersi nella suggestiva cornice del Castello Aragonese. Accompagnati da guide esperte e qualificate per conoscere la storia del Borgo e rivivere antiche tradizioni come lo scambio dei prodotti tra i pescatori e i contadini che dalla panoramica via di Soronzanogiungevano in paese per esporre e scambiare la propria mercanzia in “canestri” lavorati a mano e spesso calati dai balconi delle piccole case. Il famoso “Cala Cala” che da oggi prende forma in un piccolo e caratteristico ristoro. Agli Ospiti verrà offerto il rinomato ed antico Panello di Boccia appena sfornato, con pomodorini del piennolo e un buon bicchiere di vino locale con percoche, accompagnato dalla magia che solo l’antico Borgo di Celsa sa regalare. Appuntamento alle ore 18.30 (all’ingresso del Borgo di Ischia Ponte), numero dei partecipanti limitato e su prenotazione da confermare almeno 3 gg prima dell’evento amezzo mail info@visitischia.info

LABORATORIO D’ARTE “ASPETTANDO SANT’ANNA”

Dal 15 al 26 luglio un gruppo di artisti ad inizio e fine settimana (lunedì, martedì, venerdì, sabato) in serata organizzerà in maniera autonoma una piccola mostra e lavorerà “live” alla creazione di opere sul tema “S.Anna” nello spazio antistante l’ufficio Infopoint VisitIschia in Piazzetta San Girolamo 109.

A seguire dal 25 al 26 luglio la mostra dei lavori realizzati proseguirà nel borgo di Ischia Ponte.

–

MARTA VIOLA. Marta Viola, 15 anni nasce a Chieri TO il 08/07/2009. Nonostante la sua giovane età vanta già esperienze artistiche importanti in quella che è la sua più grande passione, il canto.

Infatti, all’età di 10 anni ha rappresentato l’Italia in Polonia, al Junior Eurovision Song Contest 2019 con il brano sulla sostenibilità “La voce della terra”. Nel 2021 ha ottenuto il massimo dei voti da tutto il muro e dalla giuria del programma su Canale 5 All togheter Now Kids condotto da Michelle Hunziker e sempre nel 2021, ha fatto da co conduttrice su Rai gulp nell’edizione dell’eurovision junior di quell’anno!

Nel 2023 vince il programma televisivo IO CANTO GENERATION, su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, in cui è stata protagonista in tutte e sei le puntate interpretando brani come “I surrender”, ” All by myself”, “Come saprei” e dove ha conquistato pubblico e giuria grazie alla sua voce calda e potente.