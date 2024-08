L’Ischia supera il Real Forio nell’allenamento congiunto di mercoledì pomeriggio. La squadra di Enrico Buonocore vince (3-2, ndr) con le reti messe a segno dall’under con esperienza Quirino, da capitan Trofa e dal neo arrivato Padulano che hanno replicato alla punizione calibrata di Michele Mosca (per l’1-1) e al gol del nuovo arrivo Di Lorenzo. Il tecnico gialloblù, al termine della partita, commenta la prova dei suoi ragazzi in vista del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.

La gallery di Francesco Di Noto Morgera

Mister, siamo al termine di questo allenamento congiunto con il Real Forio. Gli ultimi indizi per poi proseguire in quello che sarà il primo incontro di questa annata, la Coppa Italia, di domenica con il Real Acerrana. Ma quali sono le risultanze che ci arrivano da questo da questo allenamento e soprattutto come ti senti alla fine della preparazione che avete svolto tra Bastia e Casamicciola?

“Per quanto riguarda la preparazione, abbiamo svolto un buon lavoro e sono soddisfatto. Per la partita di oggi, in allenamento ci siamo concentrati sul giro palla, che non è stato molto veloce. Tuttavia, quando si arriva a venti metri dalla porta, bisogna essere più incisivi. Nel primo tempo siamo stati poco efficaci in questo aspetto, quindi dobbiamo sicuramente migliorare. Considerando che tra cinque giorni abbiamo la prima partita di Coppa Italia, a cui teniamo particolarmente e dovremo fare decisamente meglio rispetto ad oggi”.

E’ stata un’ ‘estate abbastanza caldo anche per il mercato sono arrivati e sono stati confermati parecchi di quelli che erano lo zoccolo duro l’anno scorso, i nuovi innesti come li ha valutati? Come li vede? Che apporto daranno alla tua Ischia?

“Spero che i nuovi innesti apportino un contributo significativo alla squadra. Credo che possano rivelarsi utili per i nostri obiettivi e l’idea di squadra che vogliamo incarnare. Tuttavia, alcuni elementi devono ancora integrarsi completamente, poiché sono indietro rispetto alle mie aspettative. Stiamo lavorando intensamente per provare a replicare le metodologie dello scorso anno, mantenendo gli stessi concetti. Con il tempo che stringe, è cruciale migliorare rapidamente, poiché attualmente non sono pienamente soddisfatto”.

Il cambio più impattante che ha fatto l’Ischia è quello per il reparto dei portieri. Tutti e tre nuovi ha avuto modo di vederli? Quali sono le sue valutazioni?

“Tutti e tre sono nati nel 2006; abbiamo scelto con attenzione, quindi sono estremamente capaci. Per quanto riguarda i portieri, ripongo molta fiducia nei miei collaboratori, come Luigi Mennella e Michele Migliaccio. Affidandomi completamente al loro giudizio, evito di entrare troppo nel dettaglio delle valutazioni sui portieri. Mi hanno confermato che possiedono una buona qualità, anche se per loro è la prima esperienza importante. È fondamentale che si integrino rapidamente e comprendano subito le differenze rispetto alle categorie da cui provengono, e mi auguro che ci riescano presto”.

Il primo turno di Coppa contro il Real Acerrana, che partita si aspetta contro un avversario che l’anno scorso ha vinto il campionato di Eccellenza con la promozione diretta in Serie D?

“Mi aspetto una partita complessa perché la Real Acerrana ha investito molto, ha mantenuto molti giocatori ma ha anche fatto parecchi cambiamenti. Si gioca con tre under e non più con due under come in Eccellenza. Ora è in Serie D avremo difronte una squadra ben allenata, con un tecnico molto bravo e un direttore sportivo che conosce i giocatori e lavora bene. Sarà dunque una partita impegnativa. Per noi è fondamentale partire con il piede giusto; vincere aiuta a vincere e rafforza l’autostima, che è cruciale, quindi spero che domenica faremo una buona prestazione ottenendo un buon risultato, perché per noi è vitale partire bene. Con così tanti giocatori, passare la Coppa Italia permetterà di dare minutaggio anche ad altri, mantenendoli in forma. È quindi molto importante avanzare nel torneo”.